EQS-Adhoc: BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-: Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024

BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- / Schlagwort(e): Prognose/Jahresergebnis

BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-: Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024



12.12.2024 / 17:02 CET/CEST

Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024

Die BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-, Bremen (BLG AG), ist in ihrem am 30. September 2024 veröffentlichtem Zwischenbericht für Januar bis Juni 2024 in der Prognose von einem Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024 über dem Niveau des Vorjahres 2023 ausgegangen.

Die BLG AG erhält für die Geschäftsführungstätigkeit bei der BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG, Bremen (BLG KG), eine jährliche Vergütung in Höhe von 5 Prozent des Jahresüberschusses der BLG KG vor Abzug dieser Vergütung. Die Vergütung beträgt mindestens TEUR 256 und höchstens TEUR 2.500. Für das Geschäftsjahr 2023 betrug diese Vergütung TEUR 884.

Dies vorausgeschickt geht der Vorstand nach heutigen Erkenntnissen davon aus, dass die Vergütung für die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2024 den Maximalwert von TEUR 2.500 erreichen wird. Dies ist im Wesentlichen auf zu erwartende, hohe Beteiligungserträge und einem damit deutlich gegenüber dem Vorjahr verbessertem erwartetem Ergebnis der BLG KG zurückzuführen und wird sich dementsprechend auf das Ergebnis der BLG AG für das Geschäftsjahr 2024 positiv auswirken. Wir rechnen gegenwertig – ohne, dass wesentliche Änderungen im Konsolidierungskreis der BLG AG oder ein Wechsel der Bilanzierungsmethode vorlägen – mit einem Ergebnis vor Steuern (Jahresüberschuss ohne Steuern vom Einkommen und vom Ertrag) für das Geschäftsjahr 2024, welches sehr deutlich über dem Ergebnis vor Steuern des Geschäftsjahres 2023 und damit über den Prognosen liegen wird. Dies gilt sowohl für den Einzelabschluss der BLG AG nach HGB zum 31. Dezember 2024 als auch für den Abschluss nach § 315e HGB der BLG AG zum 31. Dezember 2024.

Bremen, den 12. Dezember 2024

BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT

-Aktiengesellschaft von 1877-

DER VORSTAND

Ende der Insiderinformation

Sprache: Deutsch Unternehmen: BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877- Präsident-Kennedy-Platz 1 28203 Bremen Deutschland

