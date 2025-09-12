

SEVEN PRINCIPLES bleibt profitabel und bestätigt Prognose für 2025

Köln, 12. September 2025. Die SEVEN PRINCIPLES AG (7P), ein deutsches IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen mit Fokus auf der Digitalisierung von Geschäftsprozessen, bleibt auch im ersten Halbjahr 2025 profitabel.

Gemäß des nicht auditierten Halbjahresergebnisses konnte das in Transformation befindliche Unternehmen einen Konzernumsatz von rd. 30,3 Mio. EUR (Vj. ca. 34,1 Mio. EUR) sowie ein EBIT von ca. 0,7 Mio. EUR (Vj. ca. 1,1 Mio. EUR) erzielen. Trotz eines schwierigen Geschäftsverlaufes im 2. Quartal blickt das Unternehmen zuversichtlich auf das zweite Halbjahr und bestätigt vor diesem Hintergrund seine Jahresprognose.

Über die SEVEN PRINCIPLES AG

Enabling Your Digital Business: Für die SEVEN PRINCIPLES AG mit dem Hauptsitz in Köln heißt das, an Ihrer Seite zu stehen und Ihre digitalen Geschäftsmodelle zu realisieren. Mit rund 360 Kolleginnen und Kollegen an mehreren Standorten in Deutschland und ganz Europa sorgen wir für innovative IT-Lösungen und begleiten Sie bei Ihrer digitalen Transformation.

Pressekontakt:

SEVEN PRINCIPLES AG

Helgrid Jenne

Telefon: 0221-92007-0

ir@7p-group.com

Disclaimer

Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

SEVEN PRINCIPLES AG Ettore-Bugatti-Straße 6-14 51149 Köln Deutschland Telefon: 0221/ 92 00 7-0 E-Mail: info@7p-group.com Internet: www.7p-group.com ISIN: DE000A2AAA75 WKN: A2AAA7

