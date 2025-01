EQS-News: Ringmetall beteiligt sich an innovativem Verpackungs-Start-up Evopack

EQS-News: Ringmetall SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme

14.01.2025

Ringmetall beteiligt sich an innovativem Verpackungs-Start-up Evopack

Beteiligung sichert Zugang zu innovativer und nachhaltiger Verpackungslösung für die Farbindustrie

Neues System ermöglicht signifikant reduzierten Einsatz von Bioziden in der Farbenproduktion

Unternehmensbewertung auf konservativer Rebuild-Cost-Basis

München, 14. Januar 2025 - Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, hat sich auf eine Beteiligung an dem auf Industrieverpackungen spezialisierten Start-up Evopack geeinigt. Das Unternehmen mit Sitz in Stuttgart, Deutschland, hat eine nachhaltige Verpackungslösung insbesondere für den Einsatz in der Lack- und Farbenindustrie entwickelt.

Unter dem Produktnamen „Boxli 1000“ hat das Unternehmen ein innovatives Bag-in-Box-System für Flüssigkeiten, wasserbasierte Farben und Granulate mit einem Fassungsvermögen von 1.000 Litern designt. Der für Bag-in-Box-Systeme typische Schutz des Produkts vor sauerstoffbedingter Oxidation bietet insbesondere für die Farbenindustrie die Möglichkeit, in der Produktion weitgehend auf den Einsatz von Bioziden zu verzichten. Gleichzeitig schont das Produkt Ressourcen durch den Einsatz von bis zu 90 Prozent recycelbaren Materialien aus nicht-fossilen Quellen und einer Einsparung von 70 Prozent in Bezug auf CO2-Fußabdruck, Transportkosten und Lagervolumen im Vergleich zu herkömmlichen großvolumigen Verpackungslösungen.

In einem ersten Schritt hat sich die Ringmetall Gruppe mit 25,1 Prozent an Evopack beteiligt. Die Transaktion erfolgte auf Basis einer konservativen Rebuild-Cost-Bewertung und beinhaltet die Option, die Beteiligung innerhalb der nächsten zwölf Monate auf 51,0 Prozent zu erhöhen sowie ein Vorkaufsrecht für die restlichen Anteile. Darüber hinaus wird die Ringmetall Gruppe das Unternehmen bei der Markteinführung unterstützen und insbesondere ihr Know-how in der Liner-Produktion in das Produktdesign einbringen. Dazu wird der Standort von Evopack in Stuttgart an den Standort der Ringmetall-Tochter Liner Factory in Ahaus verlegt.

„Die Innovation von Evopack zeigt einmal mehr, wie ein kunststoffbasiertes Produkt wie ein Liner zu mehr Nachhaltigkeit beitragen kann. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Team und erwarten ein großes Interesse unserer Kunden an dem neuen Produkt“, sagt Christoph Petri, Vorstandssprecher der Ringmetall SE. „Gleichzeitig bleiben wir unserer Linie treu, dass sich Investitionen in einem überschaubaren Zeitraum amortisieren müssen. Angesichts des fortgeschrittenen Entwicklungsstands von Evopack bewerten wir das Risikoprofil der Transaktion als durchweg angemessen.“

Weitere Informationen zur Ringmetall Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.ringmetall.de.

Über die Ringmetall Gruppe

Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter für Industrieverpackungen (Industrial Packaging). Das Unternehmen produziert hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer für die chemische, pharmazeutische und die lebensmittelverarbeitende Industrie. Darüber hinaus bietet Ringmetall innovative Verpackungslösungen für die Getränkeindustrie an. Mit Produkten, die zu einem hohen Anteil recyclebar sind, leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und der Nachhaltigkeit seiner Endkunden. Neben der Konzernzentrale in München ist die Unternehmensgruppe mit weltweiten Produktions- und Vertriebsniederlassungen in Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Polen, Spanien, der Türkei sowie China und den USA vertreten. 2023 erwirtschaftete Ringmetall mit 867 Mitarbeitenden einen Konzernumsatz von 181,6 Millionen Euro.

