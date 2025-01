Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Glarner Kantonalbank stellt Weichen für den weiteren Erfolg im EVV-Geschäft



20.01.2025 / 09:00 CET/CEST





Glarus, 20. Januar 2025 – Die Glarner Kantonalbank hat eine neue Teamstruktur für die erfolgreiche Weiterentwicklung der externen Vermögensverwaltung (EVV) gebildet. Dieser Geschäftsbereich ist bereits seit Jahren ein wichtiger Pfeiler der Bank, gewinnt aber stetig an Bedeutung..

Das EVV-Geschäft der Glarner Kantonalbank konnte in den vergangenen Jahren ein stetiges Wachstum verzeichnen. Als Basis für die weitere erfolgreiche Entwicklung hat die Bank deshalb per 1. Januar 2025 eine neue Teamstruktur gebildet. Das Team für die Betreuung der externen Vermögensverwalter wurde innerhalb der Abteilung Handel/Tresorerie neu aufgestellt und steht nun unter der Leitung von Urs Bruhin. Die Glarner Kantonalbank bietet den Vermögensverwaltern einerseits ein breites Knowhow innerhalb der Abteilung und weist aufgrund von kurzen Entscheidungswegen grosse Effizienz auf. Die Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltern basiert auf den Grundpfeilern «engagiert, partnerschaftlich und verlässlich» – die Glarner Kantonalbank legt grossen Wert auf persönlichen Kontakt, hohe Servicequalität und marktkonforme Konditionen.



Urs Bruhin arbeitet seit 2016 bei der Glarner Kantonalbank und verfügt über langjährige Erfahrung in der Betreuung von externen Vermögensverwaltern. Zuvor war er bei einer benachbarten Kantonalbank in verschiedenen Funktionen tätig. Als Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis und Swiss Certified Treasurer kennt er die Bedürfnisse der Kooperationspartner bestens.

Weitere Informationen sind unter glkb.ch/externe-vermoegensverwalter zu finden.

