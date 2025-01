AKTIE IM FOKUS: Kontron testen vorbörslich 21-Tage-Linie - Umsatzziel gefällt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Kontron greifen die Anleger am Dienstag nach vorgelegten Eckdaten und Aussagen zum Ausblick vorbörslich zu. Am Vortag waren die Papiere des Technologieunternehmens schon über die 200-Tage-Linie zurückgekehrt und nun könnten sie mit Kursen nahe 19 Euro die 21-Tage-Linie testen, die einen beliebten kurzfristigen Chartindikator abbildet. Im Tradegate-Handel zog der Kurs zuletzt um 2,9 Prozent auf 18,94 Euro an.

Nach einem Umsatz- und Ergebnissprung im vergangenen Jahr will Kontron den Umsatz im neuen Jahr aus eigener Kraft auf 1,9 bis 2,0 Milliarden Euro steigern. Börsianer sahen darin eine positive Überraschung in einem gemischten Gesamtbild des Ausblicks, der auf Ebene des operativen Gewinns etwas unter den Erwartungen liege. 2024 hatte der Betriebsgewinn (Ebitda) nach ersten Berechnungen das Unternehmensziel von 190 Millionen Euro übertroffen. Das Abschneiden wurde hier von einem Händler als erwartungsgemäß kommentiert./tih/jha/