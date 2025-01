Eccebio: der Siegeszug von Qualität und Nachhaltigkeit in Europa

Von Italien bis Belgien erobern Natives Olivenöl Extra und Bio-Tafeloliven die Herzen der Verbraucher und Fachleute.

Mit dem Abschluss des zweiten Jahres des dreijährigen Eccebio-Projekts, das von der Europäischen Union in Zusammenarbeit mit UNAPROL - Consorzio Olivicolo Italiano kofinanziert wird, feiern wir eine erfolgreiche Reise auf den Märkten in Italien, Frankreich, Deutschland und Belgien. Das Projekt wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, europäisches Bio-Olivenöl Extra Vergine und Bio-Tafeloliven als Symbole für Qualität, Nachhaltigkeit und Tradition aufzuwerten, und stößt bei Verbrauchern und Akteuren des Sektors auf wachsendes Interesse und Beteiligung.

Umfassende Beteiligung: eine konkrete Auswirkung

Die Werbemaßnahmen, die durch ständige soziale Kommunikation unterstützt wurden, erreichten ein breites und diversifiziertes Netz von Verkaufsstellen, Restaurants, Hotelinstituten, Studenten, Köchen und Fachleuten sowie lebensmittelfreudigen Verbrauchern in den vier Zielländern.

In Italien bestätigten Partner wie die historische Kette Ricci il Salumiere in Rom und Cavalletti ihre Schlüsselrolle, indem sie 140 Tage lang Aktionen und Verkostungen im Herzen von Rom durchführten. Die Kette Conad verstärkte ihre Beziehungen zur Hauptstadt, indem sie drei ihrer strategischsten Verkaufsstellen einbezog und biologisches Natives Olivenöl Extra und Bio-Oliven direkt auf die Tische der Verbraucher brachte und so zu einer positiven Veränderung ihrer Kaufgewohnheiten beitrug. In Deutschland spielten große Handelsketten wie Conti Import, Italmarket und Feinkost Spina mit 100 Aktionstagen von München bis Dresden und Ravensburg eine entscheidende Rolle. Auch hier hatten die Verbraucher die Möglichkeit, nicht nur die gesundheitlichen Vorteile einer Ernährung mit Evo-Öl und Bio-Oliven zu entdecken, sondern auch zu lernen, wie man das richtige Produkt für jede Zubereitung auswählt. Das Engagement am Verkaufsort wurde durch eine Direktmailing-Kampagne mit den Starrezepten von Chefköchin Iside De Cesare noch verstärkt. Ihre Kreationen verwandelten das Eccebio-Rezeptbuch, das gekonnt herausgegeben und durch die Kombinationen von 100 % europäischen Bio-Ölen bereichert wurde, in einen praktischen Leitfaden für einen informierten Kauf.

In Frankreich wiederum haben sich zehn Pariser Restaurants mit Begeisterung beteiligt und mehr als 100 Tage dem nativen Bio-Olivenöl extra gewidmet, indem sie Gäste, Köche und Autoren in die Feierlichkeiten zu einem Produkt einbezogen haben, das ein Symbol für europäische Spitzenleistungen ist.

Nicht nur Beförderungen, sondern auch Ausbildung und Zukunft

Ein bedeutender Teil des Projekts war den Schulungsseminaren in den Instituten für Hoteliers gewidmet, die darauf ausgerichtet waren, die jungen Hoffnungsträger der Gastronomie zu inspirieren und ihr Wissen über das europäische Bio-EVO-Öl und die BIO-Tafeloliven zu vertiefen.

In Italien veranstaltete die IPSEOA Vincenzo Gioberti an einem Tag drei Treffen, an denen 120 Studenten teilnahmen. Die Veranstaltung wurde von der Journalistin Chiara Giallonardo eingeleitet, die die Bedeutung von Initiativen zur Sensibilisierung junger Talente in der Gastronomie hervorhob. Im Anschluss daran hielt Nicola Di Noia, Generaldirektor von Unaprol und Berater der Stiftung EvooSchool Italia, einen Vortrag über biologisches Natives Olivenöl Extra, in dem er auf die Herstellungstechniken, die Zertifizierungen und die gesundheitlichen Vorteile einging. Auch in Frankreich hat das Projekt seine Wirkung nicht verfehlt: Im historischen Palast der Präfektur von Nizza fand ein Seminar mit 86 Teilnehmern statt, darunter Studenten, Lehrer, renommierte Köche und Gastronomen von der Côte d'Azur. In Belgien wiederum wird die Universität Lüttich - Gembloux Agro-Bio Tech eine Veranstaltung ausrichten, die ein Wendepunkt für junge Fachleute im Agrar- und Ernährungssektor zu werden verspricht. Gembloux, ein Exzellenzzentrum für Innovation und Forschung in den Bereichen Landwirtschaft und Ernährung, hat sich als idealer Rahmen für die Vertiefung der Kenntnisse über ein zentrales Produkt der mediterranen Ernährung erwiesen.

Gut für Sie und gut für die Natur".

Der Erfolg der ersten beiden Jahre bestätigt, dass Eccebio ein Projekt mit einer starken erzieherischen und werblichen Wirkung ist. Die in Italien, Frankreich, Deutschland und Belgien durchgeführten Aktivitäten haben gezeigt, wie Qualität und Nachhaltigkeit in der Agrar- und Ernährungswirtschaft eine führende Rolle spielen und bei Studenten, Köchen und Verbrauchern Begeisterung auslösen können.

Die Energie und die Leidenschaft, die jede Initiative angetrieben haben, werden das Projekt auch im vergangenen Jahr leiten, mit dem Ziel, die Verbindung zwischen der europäischen Lebensmitteltradition und den Werten einer nachhaltigen und bewussten gastronomischen Kultur weiter zu stärken.

