Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegt

Quelle: Adobe.com/MaxFrost
Die jüngsten Bewegungen am Markt deuten darauf hin, dass sich im Kryptomarkt ein neues, spannendes Setup formt – eines, das sich nach einem unsauberen Ausstoppen wieder klar in Richtung Trendfortsetzung orientiert. Die technische Struktur hat sich in den vergangenen Stunden sichtbar aufgehellt, während gleichzeitig mehrere starke Impulse aus dem institutionellen Umfeld aufschlagen. Genau diese Mischung aus frischem Momentum, verbesserten Chartmarken und einem fundamental aufgeladenen Nachrichtenumfeld macht das aktuelle Setup besonders interessant. Wer die komplette Analyse samt exakter Trigger, Zielen und Risiko-Parametern lesen möchte, findet sie wie immer im Premium-Bereich.
Plus
Black Week: 50% Rabatt auf onvista Plus
Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
- Zugang zu allen Plus-Artikeln im Web und in unserer App
- Trading- und Investmentideen von Experten
- Jederzeit online kündbar
- Black Week: Spare 50% auf onvista Plus (Neukunden)
Nur 7,45 € pro Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
Das könnte dich auch interessieren
Korrektur im Eiltempo - historisch winkten dem S&P 500 danach immer Gewinne16. März · onvista
PlusChartzeit Wochenausgabe 16.03.2025
Premium-Beiträge
Paradoxe Stimmung: Die Anleger sind pessimistisch - und trotzdem voll investiert23. Nov. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße
Sichere dir 50 Prozent Rabatt auf onvista Plus – den Deal des Jahres21. Nov. · onvista
PlusAngebote zur Black Week