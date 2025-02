Bericht: Nissan und Honda könnten Fusionspläne aufgeben

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tokio (Reuters) - Die japanischen Autohersteller Honda und Nissan könnten einem Medienbericht zufolge ihre Fusionspläne aufgeben.

Das berichtet die Zeitung "Asahi Shimbun" am Mittwoch unter Berufung auf mehrere Insider. Die Führungskräfte beider Hersteller wollten sich in naher Zukunft getrennt treffen, um einen möglichen Abbruch der Fusionsgespräche zu diskutieren. Für Honda seien die Gespräche nicht so verlaufen, wie der größere Automobilhersteller gehofft habe. Bei Honda war zunächst kein Kommentar zu erhalten. Ein Nissan-Sprecher sagte, dass die Beratungen zwischen den Unternehmen noch andauerten. Die beiden Autobauer hatten im Dezember mitgeteilt, einen Zusammenschluss auszuloten, wodurch gemessen am Absatz der weltweit drittgrößte Autokonzern nach Toyota und Volkswagen entstehen würde.

(Bericht von David Dolan und Daniel Leussink, geschrieben von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)