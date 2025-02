ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 29 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Jenoptik nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe gut abgeschnitten und erwarte trotz der bestehenden Unsicherheiten im zweiten Halbjahr eine steigende Nachfrage im Halbleiterbereich, schrieb Analyst Henrik Paganetty am Mittwoch in einer ersten Reaktion./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 02:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / 02:05 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------