GNW-News: Merus wird beim 2025 Virtual Oncology Leadership Summit von Citi eine Präsentation halten

UTRECHT, Niederlande und CAMBRIDGE, Massachusetts, Feb. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V (https://merus.nl/). (Nasdaq: MRUS), ein im klinischen Stadium tätiges Onkologieunternehmen, das innovative multispezifische Antikörper in voller Länge (Biclonics® und Triclonics®) entwickelt, hat heute bekannt gegeben, dass Dr. Bill Lundberg, President und Chief Executive Officer von Merus, am Donnerstag, den 20. Februar 2025, um 9 Uhr ET im Rahmen des 2025 Virtual Oncology Leadership Summit von Citi eine Präsentation vorstellen wird. Der Webcast der Präsentation wird zeitgleich auf der Investorenseite (https://ir.merus.nl/event-calendar) der Website des Unternehmens verfügbar sein. Die archivierte Präsentation steht dort für eine begrenzte Zeit nach der Veranstaltung zur Verfügung.