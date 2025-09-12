Werbung ausblenden

APA ots news: OMV stärkt langfristige Resilienz mit einem konzernweiten Programm

dpa-AFX · Uhr
    Wien (APA-ots) - - OMV Strategie 2030 mit deutlichen Fortschritten -  
wichtige 
Meilensteine in den Geschäftsbereichen Chemicals, Fuels und Energy 

- OMV bekennt sich zu ihren Kerngeschäften und Innovationsfähigkeit 
zur weiteren Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 

- OMV führt eine konzernweite Überprüfung zur Zukunftssicherung ihrer 
Geschäftsbereiche durch, um Abläufe und Portfolio zu straffen, die 
Flexibilität zu erhöhen und die langfristige Resilienz in einem 
volatilen Marktumfeld zu verbessern 

- Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit durch Effizienzmaßnahmen zu 
steigern, darunter ein konzernweites Kostenziel von EUR 400 Mio bis 
Ende 2027 

- Stärkerer Fokus auf Kundenerlebnis und höhere Standardisierung 
durch Technologien wie Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und 
Automatisierung 

- Die gestärkte Global Business Services (GBS)-Organisation soll eine 
grundlegende Veränderung in der Organisationsstruktur bewirken 

- Laufende Verhandlungen mit Arbeitnehmervertreter:innen über derzeit 
geschätzte potenzielle Auswirkungen auf die Beschäftigung in 
Österreich im mittleren dreistelligen Bereich 

12. September 2025 

OMV hat heute konzernweite Maßnahmen zur Stärkung der 
organisatorischen Resilienz bekanntgegeben, die aufgrund der 
aktuellen geschäftlichen, wirtschaftlichen und geopolitischen 
Rahmenbedingungen eingeleitet wurden. OMV bekennt sich weiterhin zur 
Umsetzung ihrer Strategie 2030, die darauf abzielt, Vorteile des 
integrierten Geschäftsmodells des Unternehmens in den zyklischen 
Geschäftsbereichen Chemicals, Fuels und Energy zu nutzen. 

Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO von OMV: "Die 
Zukunftssicherung unseres Geschäfts und die Stärkung unserer 
Wettbewerbsfähigkeit sind entscheidend, um unsere Kunden und 
Stakeholder weiterhin reibungslos bedienen zu können. In einem 
herausfordernden Marktumfeld und angesichts geopolitischer 
Unsicherheiten schaffen wir die Voraussetzungen für die langfristige 
Resilienz und eine erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie. Vor 
diesem Hintergrund hat der Vorstand des OMV Konzerns eine umfassende 
Überprüfung unseres Portfolios, der strategischen Prioritäten und 
Effizienzmaßnahmen im gesamten Konzern eingeleitet, die mit einer 
Kombination zukunftsorientierter Maßnahmen einhergeht. Details zu 
möglichen Auswirkungen auf unsere Belegschaft werden im Dialog mit 
unseren Arbeitnehmervertreter:innen erörtert und zu gegebener Zeit 
bekanntgegeben." 

Das Programm zur Effizienzverbesserung verfolgt einen 
ganzheitlichen Ansatz für alle laufenden Initiativen innerhalb des 
OMV Konzerns mit ihren jeweiligen Schwerpunkten und unterschiedlichen 
Zeitplänen. Eines der wichtigsten Prinzipien ist die 
Zukunftssicherung des Unternehmens durch eine stärkere Fokussierung 
und Priorisierung der Geschäftsaktivitäten auf wertschöpfende 
Investitionsbereiche. Daneben zielt das Programm auf die 
Vereinfachung von Prozessen, um so die Agilität und Flexibilität der 
Organisation zu erhöhen. Dazu gehören beispielsweise eine verstärkte 
Standardisierung von Aktivitäten und der zusätzliche Einsatz von 
Technologien wie KI, Digitalisierung und Automatisierung. 
Letztendlich zielen diese Maßnahmen darauf ab, das Kundenerlebnis 
deutlich zu verbessern. 

Im Hinblick auf eine stärkere Vereinfachung und Standardisierung 
wiederkehrender Aktivitäten soll die geplante Stärkung einer GBS- 
Organisation einen wichtigen Hebel zur Erreichung der angestrebten 
Effizienz darstellen. Außerdem soll sie einen besseren Zugang zu 
Talenten sowie eine schnelle Skalierbarkeit durch globale 
Ressourcenmöglichkeiten bieten. Dieser langfristig ausgerichtete 
Ansatz basiert auf einer durchgängigen Prozessverantwortung, 
Standardisierung und beschleunigten Digitalisierung der 
Unternehmensaktivitäten. 

Im Rahmen der Gesamtmaßnahmen wurde ein Kosteneinsparpotenzial 
von EUR 400 Millionen bis Ende 2027 identifiziert, um positiv zur 
Verbesserung des operativen Cashflows um EUR 500 Millionen Euro 
beizutragen, der auf dem OMV Capital Markets Day im Juni 2024 
avisiert wurde. Darüber hinaus wurden Verhandlungen mit den 
Arbeitnehmervertreter:innen hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf 
die Beschäftigung in Österreich aufgenommen, die derzeit auf einen 
mittleren dreistelligen Bereich geschätzt werden. 

Weitere Details werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. 

Über OMV Aktiengesellschaft 
Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein nachhaltiges 
Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem integrierten 
Unternehmen für nachhaltige Chemikalien, Kraftstoffe und Energie mit 
einer Schlüsselrolle in der Kreislaufwirtschaft. Durch die 
schrittweise Umstellung auf ein kohlenstoffarmes Geschäft strebt OMV 
an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Das 
Unternehmen erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von EUR 34 Milliarden 
und beschäftigte rund 23.600 diverse und talentierte 
Mitarbeiter:innen weltweit. OMV Aktien werden an der Wiener Börse ( 
OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere 
Informationen auf www.omv.com . 

Rückfragehinweis: 
   OMV Communications 
   Sylvia Shin 
   Telefon: +43 (1) 40 440-0 
   E-Mail: media.relations@omv.com 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0139    2025-09-12/15:16
