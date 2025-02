Agrarchemiekonzern Syngenta kauft Naturstoff-Datenbank von Novartis

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Agrarchemiekonzern Syngenta hat vom Pharmakonzern Novartis eine Naturstoff- und Gen-Datenbank für den landwirtschaftlichen Einsatz erworben und baut damit sein Geschäft mit biologischen Pflanzenschutzmitteln aus.

Novartis behalte die Exklusivrechte für pharmazeutische Anwendungen des Archivs, teilte das zur chinesischen Sinochem gehörende Unternehmen am Mittwoch mit. Im Rahmen der Vereinbarung miete Syngenta auch eine Fermentations-Pilotanlage und wissenschaftliche Labors von Novartis in Basel und übernehme von dem Arzneimittelhersteller ein Team für Naturstoffe und biomolekulare Chemie. Die Transaktion, deren finanzielle Details nicht bekanntgegeben wurden, soll am 1. Juni abgeschlossen werden.

(Bericht von Paul Arnold, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)