Munich Re steigert Gewinn kräftig

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re hat seinen Gewinn trotz zweier zerstörerischer Hurrikane im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. Auch dank höherer Preise für Rückversicherungsschutz stieg der Überschuss um 23 Prozent auf knapp 5,7 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in München mitteilte. Damit übertraf das Unternehmen sein ursprüngliches Gewinnziel von 5 Milliarden klar und verdiente etwas mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Für 2025 peilt Vorstandschef Joachim Wenning weiterhin 6 Milliarden Euro an. Der Preisanstieg in der Rückversicherung scheint jedoch ein Ende zu finden.

Bei der Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft mit Erstversicherern wie Allianz und Generali zum Jahreswechsel musste die Munich Re im Schnitt Preisrückgänge um 0,6 Prozent hinnehmen. Veränderte Risiken sind dabei bereits herausgerechnet. Das erneuerte Geschäftsvolumen ging um 2,4 Prozent zurück, weil die Munich Re ihre Preisvorstellungen nach eigenen Angaben nicht überall durchsetzen konnte.

Für die nächsten Erneuerungsrunden im April und Juni erwartet das Management aber ein weiter positives Marktumfeld. Die jüngsten Schäden aus Naturereignissen stünden einem Preisverfall entgegen, hieß es weiter./stw/jha/