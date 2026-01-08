Der Speicher-Engpass der KI-Revolution: Wie ein unterschätzter Sektor plötzlich anspringt
Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: aPhoenix photographer/Shutterstock.com
Während sich die Aufmerksamkeit vieler Anleger auf sichtbare KI-Stars wie Chips, Software oder Cloud-Plattformen richtet, entsteht im Hintergrund ein Engpass, ohne den das gesamte KI-Ökosystem nicht funktionieren würde. Genau hier setzt diese Investmentstory an: Ein Unternehmen aus einem lange unterschätzten Segment liefert plötzlich Rekordzahlen, hebt seine Prognosen massiv an – und wird vom Markt trotz Kursrally weiterhin erstaunlich günstig bewertet. Warum sich das Geschäftsmodell strukturell verändert hat, welche Rolle KI dabei spielt und weshalb ich meine eigene Investmentstrategie jetzt anpasse, lesen Sie in diesem Artikel.
