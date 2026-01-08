Setup überzeugt: Französische Tech-Aktie bietet neues Kurspotenzial

Der IT-Beratungstitel im CAC 40 beendet gerade eine Phase der Konsolidierung und startet erneut durch. Zentrale Marken wurden dynamisch überwunden, und das Momentum nimmt weiter zu. Steigende gleitende Durchschnitte, höhere Hochs und Tiefs bestätigen die bullische Entwicklung. Nun muss allerdings eine wichtige Widerstandszone geknackt werden.

