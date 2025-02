Flatexdegiro: Aufsichtsratschef Korbmacher tritt bereits zum 27. März ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aufsichtsratschef Martin Korbmacher zieht sich beim Onlinebroker Flatexdegiro nach dem Streit mit Großaktionär Bernd Förtsch früher zurück als zunächst geplant. Er habe den Vorstandsvorsitzenden darüber informiert, dass er sein Mandat im Aufsichtsrat der Gesellschaft mit Wirkung zum 27. März 2025 niederlegen werde, teilte das Unternehmen am späten Donnerstagabend mit. Ursprünglich war dafür der Ablauf der Hauptversammlung am 2. Juni vorgesehen. Die Suche nach einem Nachfolger sei bereits weit fortgeschritten. In den kommenden Wochen dürfte ein Vorschlag bekanntgemacht werden können, hieße es weiter.

Im Rechtsstreit um die auf der Tagesordnung des Aktionärstreffens 2024 stehende Beschlussfassung über die Abberufung von Korbmacher wollen Flatexdegiro und der Kläger diesen im Wege eines Vergleichs zeitnah beenden.

Großaktionär Förtsch lag seit März vergangenen Jahres mit der Unternehmensführung im Clinch und hatte unter anderem den ehemaligen Vorstandschef Frank Niehage und auch Korbmacher scharf kritisiert. Niehage war im April 2024 daraufhin zurückgetreten, Korbmacher aber an Bord geblieben. Die Aktionäre hatten auf der Hauptversammlung im Juni Niehage und Korbmacher die Entlastung verwehrt. Der Abberufung auf Antrag war Korbmacher damals noch entgangen - zwar hatten die Aktionäre mit zwei Dritteln für seine Demission gestimmt, es kam aber nicht zur nötigen Dreiviertelmehrheit./he