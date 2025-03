Finanzinvestor PAI übernimmt Mehrheit an Hotelkette Motel One

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Finanzinvestor PAI Partners übernimmt die Mehrheit an der Münchner Hotelkette Motel One.

Der Investor werde sich mit 80 Prozent am operativen Geschäft beteiligen, teilte Motel One am Montag mit. Das Immobiliengeschäft bleibe bei Firmengründer und Motel-One-Chef Dieter Müller. Zur Bewertung äußerte sich das Unternehmen nicht. Einem Insider zufolge wird das operative Geschäft von Motel One in der Transaktion mit rund 3,5 Milliarden Euro bewertet.

Erst vor einem Jahr hatte eine Investorengruppe um Müller Motel One wieder vollständig übernommen und in dem Zusammenhang das Immobiliengeschäft abgespalten. Damals war das gesamte Unternehmen mit 4,1 Milliarden Euro bewertet worden. Die Hotelgruppe hat in den vergangenen Jahren stark expandiert. Sie umfasst heute 99 Hotels mit mehr als 28.000 Zimmern in 13 Ländern. Motel One setzt vor allem auf Geschäftsreisende und Städtetouristen, die keine Einrichtungen wie Restaurants und Schwimmbäder brauchen.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)