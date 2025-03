LEG Immobilien macht wieder einen Nettogewinn

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern LEG profitiert weiterhin von der Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten. Die für das Unternehmen wesentliche Ergebniskennziffer AFFO (Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit bereinigt um aktivierte Investitionen) legte 2024 im Jahresvergleich um 10,6 Prozent auf 200,4 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Montag in Düsseldorf mitteilte. Für das laufende Jahr rechnet der LEG-Vorstand beim AFFO weiterhin mit einem Wert von 205 bis 225 Millionen Euro.

Die Nettokaltmiete wuchs 2024 um 3,0 Prozent auf 859,4 Millionen Euro. Die Mieteinnahmen auf vergleichbarer Fläche stiegen von 6,58 Euro pro Quadratmeter auf 6,80 Euro.

Unter dem Strich schaffte es der Immobilienkonzern wieder in die schwarzen Zahlen. Das Periodenergebnis betrug im Berichtszeitraum 68,9 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte LEG noch einen Verlust in Höhe von knapp 1,6 Milliarden Euro ausgewiesen. Für das Jahr 2024 will das Unternehmen eine Dividende von 2,70 Euro je Aktie zahlen, nach 2,45 Euro im Vorjahr./mne/stk