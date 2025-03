GNW-News: Großveranstaltung rund um den Weißen Tee in Fuding, China, zur Stärkung des internationalen Bekanntheitsgrads

^FUDING, China, March 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 10. März hat in Fuding die

3. White Tea Trading Conference sowie die Fuding White Tea Week stattgefunden. Diese Veranstaltung wurde gemeinsam von der China Tea Marketing Association und der Stadtregierung von Fuding organisiert und von der Fuding Tea Industry Development Leading Group ausgerichtet. Die Veranstaltung bot eine Vielzahl an Programmen, darunter Präsentationen des immateriellen landwirtschaftlichen Kulturerbes, Handelsaktivitäten rund um Weißen Tee, Fitnessprogramme, regionale Küche und einen ganzheitlichen Tourismusansatz. Ziel der Veranstaltung war es, neue Impulse für das Weißteegeschäft zu setzen, die Markenentwicklung sowie den Kulturtourismus zu fördern und Fuding als Zentrum des Weißen Tees weltweit stärker bekanntzumachen. Im Jahr 2024 belief sich die Erntefläche der Teeplantagen in der Stadt auf rund 212 km(2), mit einer Produktion von 41.000 Tonnen Teeblättern. Der Gesamtwert der Branche erreichte etwa 15,518 Mrd. Yuan, was einen Anstieg von 3,4 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Aktuell gibt es im Land mehr als 10.000 Verkaufsstellen für Fuding-Weißtee. Die Branche bietet rund 100.000 Arbeitsplätze, und etwa 380.000 Menschen verdienen hier einen guten Lebensunterhalt. Fuding hat seine internationalen Bemühungen im vergangenen Jahr durch Werbeaktionen in Paris (Louvre), Frankfurt und mehreren anderen Städten verstärkt. Laut Cai Meisheng, Direktor des Ständigen Ausschusses des Volkskongresses der Stadt Fuding und stellvertretender Leiter der Fuding Tea Industry Development Leading Group, wird die Stadt weiterhin Akteure in den Bereichen Export, internationale Messen, grenzüberschreitender E-Commerce und Aktivitäten in Schlüsselmärkten unterstützen. Darüber hinaus ist es auch ein Aufruf, Kulturzentren für Fuding Weißtee zu gründen, um Menschen auf der ganzen Welt die Gelegenheit zu geben, diesen wertvollen Tee zu genießen. Quelle: Fuding Tea Industry Development Leading Group Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b300c225-c145- 481f-8f16-46131dc8ea9c Nur für Medienanfragen: Ansprechpartner: Herr Lin, Tel: 86-10-63074558 °