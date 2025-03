EQS-News: Diginex unterzeichnet Absichtserklärung über eine strategische Partnerschaft, ein ADX-Dual-Listing und eine Kapitalzuführung von bis zu 250 Millionen US-Dollar

EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Vertrag/ESG

Diginex unterzeichnet Absichtserklärung mit seiner Hoheit Scheich Mohammed Bin Sultan Bin Hamdan Al Nahyan von der Königsfamilie Abu Dhabis über eine strategische Partnerschaft, ein ADX-Dual-Listing und eine Kapitalzuführung von bis zu 250 Millionen US-Dollar für Akquisitionen und die regionale Expansion in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Golf-Kooperationsrat über Nomas Global Investments LLC S.P.C., eine hundertprozentige Zweckgesellschaft Seiner Hoheit.



LONDON – 17. März 2025 – Diginex Limited („Diginex“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: DGNX), ein Unternehmen für Impact-Technologie, das sich auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen („ESG“) spezialisiert hat, gab heute die Unterzeichnung von zwei Absichtserklärungen („MOUs“) bekannt, um eine umfassende strategische Partnerschaft zu verfolgen, die Diginex bei seiner geplanten Expansion in den Vereinigten Arabischen Emiraten („VAE“) und der gesamten Region des Golfkooperationsrates („GCC“) unterstützen soll. Dazu gehört die Unterstützung des Unternehmens bei einer Zweitnotierung der Diginex-Aktien an der Abu Dhabi Securities Exchange („ADX“) und eine geplante Kapitalaufnahme von bis zu 250 Millionen US-Dollar, die sich an große institutionelle Investoren mit Sitz im Golf-Kooperationsrat richtet. Dieser strategische Schritt soll den Wachstumskurs von Diginex untermauern, wobei die Finanzmittel für mehrere Akquisitionen und die Beschleunigung der regionalen und globalen Expansionsinitiativen von Diginex verwendet werden sollen.



Die Absichtserklärungen stellen einen bedeutenden Meilenstein für Diginex dar, da das Unternehmen beabsichtigt, die dynamischen Kapitalmärkte des Nahen Ostens zu erschließen und gleichzeitig seine Präsenz in einem der am schnellsten wachsenden Finanzzentren der Welt zu stärken. Das Zweitlisting an der ADX, zusätzlich zum bestehenden Nasdaq-Listing und dem kürzlich erfolgten Cross-Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse und Tradegate, wird Diginex Zugang zu einer breiteren Investorenbasis und einer höheren Liquidität verschaffen, um seine ehrgeizigen Wachstumspläne zu unterstützen.



Am 25. Februar 2025 kündigten ADX und Nasdaq eine weitere Integration im Rahmen ihrer Zusammenarbeit an. Die Vernetzung der Handelsplattform-Infrastruktur ebnet den Weg für an der Nasdaq notierte Unternehmen, die eine Zweitnotierung in Abu Dhabi anstreben. Diginex ist stolz darauf, zu den ersten Unternehmen zu gehören, die diesen Prozess durchlaufen. Nach Abschluss des Börsenzulassungsprozesses wird Diginex das erste Technologieunternehmen sein, das an der ADX notiert ist. Mit seinem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit wird es von dem Engagement der Region für nachhaltige Finanzen profitieren, das sich in öffentlich zugesagten Mitteln für nachhaltige Kredite in Höhe von mehr als 135 Milliarden US-Dollar niederschlägt.



Shaikh Mohammed Bin Sultan Bin Hamdan Al Nahyan sagte: „Diese strategische Partnerschaft und die geplante Kapitalbeschaffung spiegeln unser langjähriges Engagement für Technologie und Nachhaltigkeit in den VAE wider. Wir müssen uns den Herausforderungen der Nachhaltigkeit stellen, strategische Rahmenbedingungen entwickeln und innovative Lösungen erarbeiten, um eine erfolgreiche Zukunft für alle zu gewährleisten. Nachhaltigkeit ist ein Eckpfeiler der nationalen Strategien während die VAE ihre unerschütterlichen Bemühungen fortsetzen, Ressourcen und Fähigkeiten zu nutzen, um die globale nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung voranzutreiben.“



Die erwartete Kapitalaufnahme gemäß den Absichtserklärungen wird die Akquisitionsstrategie von Diginex stärken, die auf innovative Unternehmen in den Bereichen KI, Nachhaltigkeit und Lieferketten abzielt, indem sie den Zugang zu einer neuen regionalen Investorenbasis und Möglichkeiten in den VAE und der gesamten Golf-Kooperationsrat-Region nutzt und die globalen Wachstumsziele von Diginex unterstützt.



„Wir sind geehrt und freuen uns, ein Mitglied der königlichen Familie von Abu Dhabi als strategischen Partner begrüßen zu dürfen“, sagte Miles Pelham, Chairman von Diginex. „Wir sind davon überzeugt, dass diese Partnerschaft Diginex dabei unterstützen wird, wichtige Beziehungen zu regionalen und globalen Finanzinstituten, Banken und Partnern aufzubauen, die mit ihren Geschäftszielen übereinstimmen. Unser Ziel ist es, Diginex zu einem führenden Unternehmen im Bereich nachhaltiger ESG-RegTech zu entwickeln, indem wir in den VAE und der Golf-Kooperationsrat-Region Goldstandard-Industriepartnerschaften, Blockchain- und KI-Technologie nutzen.“



Der Prozess der Zweitnotierung wird den strengen Notierungsstandards von ADX entsprechen und Transparenz und Anlegerschutz gewährleisten. Diginex geht davon aus, die erforderlichen regulatorischen Schritte und Kapitalbeschaffungsmaßnahmen in den nächsten zwei Quartalen abzuschließen, wobei weitere Einzelheiten im Verlauf der Partnerschaft bekannt gegeben werden. Eine Zeitnotierung ist jedoch mit den üblichen regulatorischen Prozessen verbunden, und es kann nicht garantiert werden, dass die geplante Zweitnotierung der Stammaktien von Diginex an der ADX und die Kapitalaufnahme erfolgreich sein werden.





Über Diginex

Diginex Limited (Nasdaq: DGNX; ISIN KYG286871044) ist ein Unternehmen für Impact-Technologie, das Unternehmen und Regierungen in die Lage versetzt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologie, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in den Bereichen unternehmerische Sozialverantwortung und Klimaschutz zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten mithilfe einer benutzerfreundlichen Software zu sammeln, auszuwerten und zu teilen.



Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 17 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die „Global Reporting Initiative“), SASB (das „Sustainability Accounting Standards Board“) und TCFD (die „Task Force on Climate-related Financial Disclosures“). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens.





Haftungsausschluss

Nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Gerichtsbarkeit, in der eine solche Verteilung rechtswidrig wäre oder eine Registrierung oder andere Maßnahmen erfordern würde.



Diese Pressemitteilung wird gemäß Regel 135(e) des US-amerikanischen Wertpapiergesetzes von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das „US-amerikanische Wertpapiergesetz“) herausgegeben. Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere von Diginex in den Vereinigten Staaten (oder an oder von einer US-Person) oder in einer anderen Gerichtsbarkeit, in der Beschränkungen gelten könnten, dar. Die Wertpapiere von Diginex wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaats registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten (oder an US-Personen) nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und dem geltenden Wertpapierrecht eines Bundesstaats registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Jedes öffentliche Angebot von Diginex-Wertpapieren in den Vereinigten Staaten erfolgt mittels eines Prospekts, der bei Diginex erhältlich ist und detaillierte Informationen über Diginex, seine Geschäftsführung und seine Finanzberichte enthält.





Für Anfragen von Investoren und Medien wenden Sie sich bitte an:



Diginex

Investor Relations

E-Mail: ir@diginex.com



IR-Kontakt – Europa

Kirchhoff Consult

Anna Höffken

Telefon: +49.40.609186.0

E-Mail: diginex@kirchhoff.de



IR-Kontakt – Asien

Shelly Cheng

Strategic Public Relations Group Ltd.

Telefon: +852 2864 4857

E-Mail: sprg_diginex@sprg.com.hk

