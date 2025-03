Der Uranmarkt vereint Krisenresistenz und Wachstumspotential: Mustang Energy erhält Explorationsgenehmigung für das Uranprojekt Dutton

EQS-Media / 28.03.2025 / 11:35 CET/CEST



Mustang Energy Corp. (ISIN: CA62821U1003 / WKN: A40EWK), das Unternehmen oder Mustang, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Regierung der Provinz Saskatchewan Explorationsgenehmigungen erhalten hat, die bodengestützte Explorationsaktivitäten auf den Uran Projekt Dutton im Athabasca-Becken, Saskatchewan, ermöglichen.

Die erteilten Genehmigungen sind vom 1. April 2025 bis zum 31. März 2028 gültig und berechtigen das Unternehmen zur Durchführung von Mineralexplorationsaktivitäten wie Wegebau, Ausholzen von Erkundungstrassen, bodengestützte geophysikalische Untersuchungen und Diamantkernbohrungen. Mustang hat vor Kurzem eine Xcite TDEM-Untersuchung über einem Teil des Projekts Dutton abgeschlossen und wartet derzeit auf die Ergebnisse. Das Unternehmen beabsichtigt den Start weiterer Explorationsaktivitäten, um die Realisierbarkeit des Projekts Dutton weiter zu bewerten.

Gemäß den Genehmigungsbedingungen wird Mustang weiterhin mit den lokalen Gemeinden zusammenarbeiten, um alle aktuellen Bedenken auszuräumen und eine nachhaltige Projektumsetzung sicherzustellen. Mustang hat derzeit eine Explorationsvereinbarung mit der English River First Nation. Die Beratung und der Umweltschutz haben weiterhin Priorität, wobei spezifische Maßnahmen zur Minimierung von Störungen und zur Unterstützung von Rekultivierungsbemühungen ergriffen werden.

Nick Luksha, CEO, kommentierte:

“Die Sicherung dieser Explorationsgenehmigungen ist ein weiterer Schritt nach vorne für das Unternehmen, da wir unsere Projekte in dieser vielversprechenden Region weiter vorantreiben. Dies fördert unser Engagement, das volle Potenzial des Konzessionsgebiets durch eine systematische Exploration freizusetzen. Wir freuen uns darauf, mit unseren Feldprogrammen zu beginnen und wertvolle Daten zu generieren, die als Leitfaden für zukünftige Arbeiten dienen werden.”

Über das Projekt Dutton

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Dutton erstreckt sich über 7.633 Hektar auf drei angrenzenden Claims im südlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan. Etwa 20 Kilometer östlich des Projekts Dutton liegt die Virgin River Shear Zone, die bekannte hochgradige Uranvorkommen wie die Lagerstätte Centennial von Cameco Corp. beherbergt. Das Projekt Dutton liegt unmittelbar westlich der Cable Bay Shear Zone innerhalb der Mudjatik Domain, einer großen strukturellen Diskontinuität, die mehrere Uranvorkommen beherbergt. Das Projekt Dutton umfasst einen Diabasgangkomplex, einschließlich leitfähiger Anomalien und erhöhter Radioaktivität. (2) Historische Explorationsarbeiten (1978-1981) identifizierten mehrere Merkmale von Interesse, darunter schwach leitfähige EM-Anomalien, eine biogeochemische Urananreicherung und radioaktive Intrusionsgänge. (3) Das Projekt Dutton wurde noch nie mittels Bohrungen überprüft und wird von zusätzlichen geophysikalischen Untersuchungen und Probenahmen an der Oberfläche profitieren, um die zukünftige Bohrzielerstellung zu unterstützen.

Abbildung 1: Überblick über das Projekt Dutton von Mustang Energy Corp. (1)

1. Saskatchewan GeoAtlas, abgerufen unter: https://gisappl.saskatchewan.ca/Html5Ext/index.html?viewer=GeoAtlas

2. Saskatchewan Mineral Deposits Index, SMDI# 2058, Abraham Bay Radioactive Diabase Dykes, abgerufen unter: https://mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/2058

3. Saskatchewan Mineral Assessment Database, Report# 74G06-0024, abgerufen unter: http://mineral-assessment.saskatchewan.ca/Pages/BasePages/Main.aspx

Über Mustang Energy Corp.:

Mustang Energy Corp. (ISIN: CA62821U1003 / WKN: A40EWK) ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Vorkommen von Uran und kritischen Mineralien gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine Konzessionsgebiete im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan und verfügt über 77.318 Hektar im und im Umfeld des Athabasca-Beckens. Das Vorzeigekonzessionsgebiet von Mustang, Ford Lake, erstreckt sich über 7.743 ha im produktiven östlichen Athabasca-Becken, während sich die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South über 3.442 ha im Norden und das Projekt Spur über 17.929 ha im Süden erstrecken. Mustang hat mit dem Projekt Yellowstone (21.820 Hektar) auch sein Profil in der Region Cluff Lake im Athabasca-Becken etabliert und seine Präsenz im südlichen Zentrum des Athabasca-Beckens durch das Projekt Dutton (7.633 Hektar) weiter ausgebaut.

Eine Investmentchance mit Zukunft



Mit dem Aufstieg künstlicher Intelligenz verändert sich die Energielandschaft grundlegend – insbesondere im Hinblick auf Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit. In den USA erlebt ein ikonisches Symbol dieser Transformation ein Comeback: Das einst stillgelegte Kernkraftwerk „Three Mile Island“ in Pennsylvania wird dank des wachsenden Energiebedarfs und dem Interesse von Microsoft wieder relevant. Der Tech-Riese plant, die stillgelegte Anlage zur Stromversorgung seiner Rechenzentren zu nutzen – ein starkes Signal für die Rückkehr der Kernkraft auf die große Bühne.

Strategische Neuausrichtung der Tech-Giganten



Führende Technologieunternehmen wie Microsoft, Google, Meta und Amazon erkennen die strategische Bedeutung nuklearer Energieversorgung für ihre Rechenzentren. Sie investieren gezielt in moderne Reaktorkonzepte, um die enormen Energiebudgets ihrer KI-Infrastrukturen zuverlässig und emissionsfrei zu decken.

Google plant den Betrieb seiner KI-Cluster mit Atomstrom – ein klares Bekenntnis zur Versorgungssicherheit. Amazon wiederum geht proaktiv voran: Mit drei zukunftsweisenden Projekten setzt der Konzern auf Small Modular Reactors (SMRs), um seine globalen Rechenzentren skalierbar und klimafreundlich zu betreiben.

Diese Entwicklung markiert nicht nur eine technologische, sondern auch eine wirtschaftliche Wende – denn sie etabliert Kernenergie als integralen Bestandteil der digitalen Transformation. Für Investoren entsteht hier ein klar identifizierbarer Wachstumstrend.

Der Nuklearsektor nimmt wieder Fahrt auf



Weltweit sind aktuell rund 50 neue Kernkraftwerke in Planung, viele davon in Asien. Der Fokus liegt auf Sicherheit, Effizienz und Innovation – zentrale Kriterien für langfristige Investitionen. Parallel dazu gewinnt Uran als Schlüsselrohstoff an strategischer Bedeutung: als saubere, verlässliche und geopolitisch relevante Energiequelle.

Rund 30 Länder – darunter zahlreiche Schwellenländer – stehen vor dem Einstieg in die Nukleartechnologie. Der Innovationswettlauf ist eröffnet: Neue Reaktorgenerationen versprechen bahnbrechende Fortschritte in puncto Sicherheit, Abfallmanagement und Energieeffizienz. Für Investoren besonders interessant: Die nächste Reaktorgeneration soll das Risiko von Kernschmelzen eliminieren, radioaktiven Abfall drastisch reduzieren und bestehendes Material energetisch wiederverwerten. Auch das Thema “Proliferation” verliert durch neue Technologien an Brisanz – ein Argument, das die gesellschaftliche Akzeptanz langfristig stärken dürfte.

Uran: Ein strategischer Rohstoff mit Aufwärtspotenzial



Mit dem globalen Ausbau der Reaktorkapazitäten dürfte die Uran-Nachfrage signifikant steigen – was sich zunehmend in den Marktpreisen widerspiegeln dürfte. Geopolitische Entwicklungen, insbesondere die Abkehr von russischen Lieferquellen, sorgen zusätzlich für strukturelle Angebotsverknappung. Und genau an diesem Punkt rückt Kanada in den Fokus: Das Athabasca-Becken in Saskatchewan und Alberta zählt nämlich zu den weltweit führenden Lagerstätten für hochgradiges Uran. Die dort aktiven Unternehmen gelten als technologisch fortschrittlich, nachhaltig aufgestellt und regulatorisch abgesichert – ein attraktives Umfeld für Investoren mit Weitblick.

Frühzeitig von der Uran-Renaissance profitieren!



In einem Markt mit strukturellem Nachfragewachstum, geopolitischem Rückenwind und zunehmender Investitionsbereitschaft seitens der Industrie eröffnen sich für frühe investoren aussichtsreiche Potenziale. Ein vielversprechender Player in diesem Umfeld ist Mustang Energy Corp. (ISIN: CA62821U1003 / WKN: A40EWK). Das Unternehmen ist mit mehreren Explorationsprojekten im Athabasca-Becken strategisch exzellent positioniert – und bietet Anlegern aktuell noch Zugang zu einem vergleichsweise niedrigen Bewertungsniveau.

Disclaimer

