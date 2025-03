IRW-News: Yukon Metals Corp.: Yukon Metals gibt die Aufstockung der Privatplatzierung auf 10 Mio. CAD bekannt

IRW-PRESS: Yukon Metals Corp.: Yukon Metals gibt die Aufstockung der Privatplatzierung auf 10 Mio. CAD bekannt

27. März 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FSE: E770, OTC: YMMCF) (Yukon Metals oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Zusammenhang mit der zuvor angekündigten Privatplatzierung auf Best-Efforts-Basis gemeinsam mit Cormark Securities Inc. und Canaccord Genuity Corp. (die Co-Agenten) zugestimmt hat, das Volumen der zuvor angekündigten Privatplatzierung für einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu etwa 10 Millionen CAD (das Angebot) zu erhöhen.

Das Angebot wird aus der Emission und dem Verkauf von 18.181.818 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,55 CAD pro Einheit (der Emissionspreis) bestehen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Einheitsaktie) und einem halben Aktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Warrant-Aktie) zu einem Preis von 0,80 CAD zu einem beliebigen Zeitpunkt vor 17:00 Uhr (Toronto-Zeit) an dem Tag, der 36 Monate nach dem Abschlussdatum (wie unten definiert) liegt.

Das Unternehmen hat den Co-Agenten eine Option eingeräumt, die jederzeit bis 48 Stunden vor dem Abschlussdatum ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um den Umfang des Angebots zu erhöhen und zusätzliche Bruttoeinnahmen von bis zu 1.500.000 CAD zu erzielen.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden aufsichtsrechtlichen Bestimmungen und in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (NI 45-106) werden die Anteile Käufern mit Wohnsitz in Kanada, mit Ausnahme von Québec, oder anderen qualifizierten Gerichtsbarkeiten gemäß einer oder mehrerer der folgenden Ausnahmen von der Prospektpflicht gemäß National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (NI 45-106) zum Kauf angeboten: (i) die Finanzierungsbefreiung für börsennotierte Emittenten gemäß Teil 5A von NI 45-106 (die Finanzierungsbefreiung für börsennotierte Emittenten); und (ii) andere verfügbare Befreiungen gemäß NI 45-106. Soweit Anteile den maximalen Wert von Wertpapieren überschreiten, die gemäß der Listed Issuer Financing Exemption verkauft werden dürfen, werden diese Anteile im Rahmen einer gleichzeitigen Privatplatzierung unter Berufung auf andere verfügbare Ausnahmen von den Prospektanforderungen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen angeboten und verkauft. Die Co-Agenten sind auch berechtigt, die Anteile in den Vereinigten Staaten gemäß den verfügbaren Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und in bestimmten anderen Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten zum Verkauf anzubieten, vorausgesetzt, dass in diesen anderen Rechtsordnungen keine Prospektpflicht oder vergleichbare Verpflichtung, keine laufende Berichtspflicht oder erforderliche behördliche oder staatliche Genehmigung besteht.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen vor. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.

Es gibt ein geändertes und neu gefasstes Emissionsdokument in Bezug auf den Teil des Angebots, der gemäß der Finanzierungsbefreiung für börsennotierte Emittenten durchgeführt wird, das unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter https://yukonmetals.com/ abgerufen werden kann. Käufer von Anteilen, die im Rahmen der Finanzierungsbefreiung für börsennotierte Emittenten ausgegeben werden, kommen in den Genuss des geänderten und neu gefassten Emissionsdokuments und der im Rahmen der Finanzierungsbefreiung für börsennotierte Emittenten vorgesehenen Rechte. Potenzielle Anleger von Anteilen, die im Rahmen der Finanzierungsbefreiung für börsennotierte Emittenten ausgegeben werden, sollten dieses geänderte und neu gefasste Emissionsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Es wird erwartet, dass das Angebot am oder um den 9. April 2025 oder an einem anderen vom Unternehmen und den Co-Agenten vereinbarten Datum abgeschlossen wird, vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze (das Abschlussdatum). Ungeachtet des Vorgenannten muss der Abschluss von Einheiten, die gemäß der Finanzierungsbefreiung für börsennotierte Emittenten ausgegeben werden, spätestens am 45. Tag nach der Pressemitteilung vom 26. März 2025 erfolgen.

Der Abschluss des Angebots unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Aushandlung eines Vertretungsvertrags zwischen den Parteien in Bezug auf das Angebot und den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich (falls zutreffend) der Genehmigung durch die kanadische Wertpapierbörse.

ÜBER YUKON METALS CORP.

Yukon Metals ist finanziell gut aufgestellt und verfügt über ein Konzessionsportfolio, das auf Grundlage von über 30 Jahren Prospektionsarbeiten durch die Familie Berdahl, das Prospektionsteam hinter Snowline Golds Portfolio von primären Goldprojekten, aufgebaut wurde. Das Portfolio von Yukon Metals umfasst in erster Linie Kupfer-Gold- und Silber-Blei-Zink-Konzessionsgebiete, die auch eine beträchtlichen Gold- und Silberkomponente aufweisen. Das Unternehmen wird von einem Board of Directors und einem Managementteam mit Erfahrung in den Bereichen Technik und Finanzen geleitet.

Das Hauptaugenmerk von Yukon Metals ist auf die Förderung von nachhaltigem Wachstum und Wohlstand in den lokalen Gemeinden des Yukon gerichtet, während sich das Unternehmen zugleich um die Steigerung des Unternehmenswerts bemüht. Im Mittelpunkt unserer Strategie stehen Inklusionen und gemeinsamer Wohlstand, wobei wir sowohl Gemeindemitgliedern als auch Investoren die Möglichkeit bieten, zu unseren Unternehmungen beizutragen und von ihnen zu profitieren.

DAS YUKON

Das Yukon rangiert laut dem Fraser Institute Survey of Mining Companies 2023 auf Platz 10 der Gebiete weltweit mit dem größten Mineralpotenzial und verfügt über sehr erfahrene und gewissenhafte örtliche Arbeitskräfte, die durch eine lange Explorationskultur und einen tiefen Respekt für das Land gefördert werden. Jüngste große Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie die Valley-Entdeckung auf dem Projekt Rogue von Snowline Gold, unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten in Bezirksgröße zu schaffen.

YUKON METALS CORP.

FÜR DAS BOARD VON YUKON METALS CORP.

Rory Quinn

Rory Quinn

President & CEO

E-Mail: roryquinn@yukonmetals.com

Telefon: 604-366-4408

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Kaeli Gattens

Vice President, Investor Relations & Communications

Yukon Metals Corp.

E-Mail: kaeligattens@yukonmetals.com

Webseite: www.yukonmetals.com

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN UND INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über den Abschluss des Angebots, den Zeitpunkt des Abschlusses des Angebots, die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, den Erhalt der behördlichen Genehmigungen und die zukünftigen Ergebnisse des operativen Betriebs, die Leistung und die Erfolge des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich der Ungewissheit hinsichtlich des Erhalts aller behördlichen Genehmigungen zum Abschluss des Angebots, der Ungewissheit der Weltwirtschaft, der Marktschwankungen und des Ermessens des Unternehmens hinsichtlich der Verwendung der oben genannten Erlöse, die Unfähigkeit des Unternehmens, die für seine Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Autorisierungen zu erhalten, Mineralien auf seinen Konzessionsgebieten erfolgreich oder gewinnbringend zu produzieren, sein geplantes Wachstum fortzusetzen, das erforderliche Kapital zu beschaffen oder seine Geschäftsstrategien vollständig umzusetzen, das Potenzial des Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten auf Bezirksebene zu schaffen, sowie andere Risiken, die in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in Kanada oder den Vereinigten Staaten dar und ist auch in keiner Weise als solches auszulegen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und/oder Entwicklungen können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Datum dieser Pressemitteilung getätigt, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen und wird von diesen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79037

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79037&tr=1

