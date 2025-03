Teure Unwetter lassen Gewinn von W&W einbrechen

KORNWESTHEIM (dpa-AFX) - Schwere Unwetter im Südwesten der Republik haben dem Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) 2024 einen weiteren Gewinneinbruch eingebrockt. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 36 Millionen Euro nach 141 Millionen ein Jahr zuvor, wie der Konzern aus der Bausparkasse Wüstenrot und dem Versicherer Württembergische am Freitag in Kornwestheim mitteilte. Die Schaden- und Unfallversicherung sackte wegen der hohen Schäden sogar in die roten Zahlen.

So hatte Starkregen besonders im Rems-Murr-Kreis und teilweise in Oberschwaben im vergangenen Jahr immense Schäden angerichtet. W&W hatte daraufhin im Juli die Gewinnprognose gekappt. Schon im Jahr davor hatten heftige Unwetter und gestiegene Kfz-Schäden den Konzerngewinn einbrechen lassen. Für 2025 stellte Vorstandschef Jürgen Junker im Geschäftsbericht nun einen deutlichen Anstieg in Aussicht, nannte aber keine Zahlen./stw/mis