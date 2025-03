EQS-News: JDC Group AG bestätigt vorläufige Zahlen 2024

EQS-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

JDC Group AG bestätigt vorläufige Zahlen 2024



31.03.2025

Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) hat ihre Finanzzahlen 2024 veröffentlicht und bestätigt damit die am 10. März veröffentlichten vorläufigen Zahlen.

Der Konzernumsatz stieg 2024 um fast 29 Prozent auf 220,9 Mio. EUR (2023: 171,7 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich auf 15,1 Mio. EUR und stieg damit ebenfalls um knapp 29 Prozent (2023: 11,7 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 8,7 Mio. EUR fast 50 Prozent über dem Vorjahreswert von 5,8 Mio. EUR.

Im sehr starken Plattform-Geschäft (Segment Advisortech) stieg der Umsatz um rund 31 Prozent auf 197,0 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wuchs um knapp 3,2 Mio. EUR auf 15,1 Mio. EUR (2023: 11,9 Mio. EUR). Darüber hinaus verbesserte sich auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) deutlich und liegt nun bei 10,4 Mio. EUR (2023: 7,6 Mio. EUR).

Im Segment Advisory lag der Umsatz mit 38,8 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahr von 33,2 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug 4,2 Mio. EUR (2023: 3,1 Mio. EUR) und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag zum Ende des Geschäftsjahres 2024 bei 2,9 Mio. EUR (2023: 1,9 Mio. EUR).

Die wesentlichen Finanzkennzahlen 2024 entwickelten sich wie folgt:

Wesentliche Meilensteine des Jahres 2024:

Im Jahr 2024 hat die JDC Group AG wichtige Meilensteine erreicht und auch wichtige Vereinbarungen getroffen, die sich positiv auf die zukünftige Entwicklung der Gruppe auswirken werden:

JDC gewinnt weitere Großunternehmen als neue Plattformkunden

Im vergangenen Jahr konnte JDC weitere Großkunden für seine Plattformtechnologie gewinnen. Unter anderem wurde ein langfristiger Kooperationsvertrag mit einem der größten europäischen Versicherungsunternehmen geschlossen. Wie bereits für andere Versicherungsunternehmen wird JDC hier als Technologie- und Servicedienstleister die Geschäftsprozesse des Kooperationspartners im Drittversicherungsgeschäft unterstützen. Zudem kooperiert JDC künftig mit verticus, dem in Deutschland führenden Maklerpool für private Krankenvollversicherung.

Außerdem setzen nun neben der VKB, der Provinzial und der SparkassenVersicherung auch die Öffentliche Versicherung Braunschweig und die VGH-Versicherungen auf eine Kooperation mit JDC. Damit ist JDC nun Drittversicherungspartner für fünf öffentliche Versicherer, die zusammen knapp mehr als 20 Milliarden Euro Beitragseinnahmen auf sich vereinen. Von den rund 350 in Deutschland ansässigen Sparkassen können somit künftig mehr als 300 Institute grundsätzlich auf JDC-Services zugreifen.

Verschmelzung der BBWV und der DFP zu einem neuen, starken Vermögensverwalter

Die Jung, DMS & Cie. AG hat im Rahmen der Akquisition der TopTen Gruppe Anfang 2023 die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH übernommen, um ihren Investmentbereich zu stärken und im wachstumsträchtigen Segment der Vermögensverwaltung weiter zu wachsen. Die DFP wurde daraufhin erfolgreich in die JDC-Struktur integriert und im Dezember des Berichtsjahres mit der JDC-Vermögensverwaltungstochter BB-Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft mbH (BBWV) verschmolzen. Die fusionierte DFP verwaltet aktuell mit mehr als 150 Label-Strategien, über 30 Label-Fonds und mehr als 1.000 Individualmandaten und gehört mit mehr als zwei Milliarden Euro Assets unter Management von mehr als 15.000 Kunden nun zu den relevanteren Vermögensverwaltungsinstituten in Deutschland.

„2024 war sicher das bisher erfolgreichste Geschäftsjahr in unserer Unternehmensgeschichte. Erstmals haben alle Segmente, Vertriebskanäle und Produktbereiche mit einem Rekord-Wachstum zum erzielten Rekord-Umsatz und dem eingefahrenen Rekord-Ergebnis beigetragen. Dabei hat nach einem bereits herausragenden dritten Quartal insbesondere das vierte Quartal erneut positiv überrascht, in dem wir erstmals einen Umsatz von über 60 Millionen EUR und ein EBITDA von 5,9 Mio. EUR in nur drei Monaten erzielen konnten,“ freut sich Ralph Konrad, CFO der JDC Group AG über die hervorragende Geschäftsentwicklung.

“Die jüngsten Ergebnisse bilden eine exzellente Ausgangsbasis für das Geschäftsjahr 2025, in dem wir erneut in Umsatz und Ertrag deutlich wachsen wollen: Damit ist unser bereits 2020 kommuniziertes Ziel für 2025 mit einem Umsatz von rund 250 Mio. EUR und einer Vervielfachung des 2020er EBITDAs nun gut zu erreichen.“ erläutert Dr. Sebastian Grabmaier, CEO der JDC Group AG. „Aber auch für die weitere Zukunft haben wir uns bei JDC viel vorgenommen: Aufgrund unserer starken Marktposition und der stabilen Gesellschafterbasis sehen wir uns ideal positioniert, weiter einer der Haupttreiber der einsetzenden Marktkonsolidierung zu sein. Nach der nun erfolgten Verlängerung der Vorstandsbestellungen von Ralph Konrad und mir um weitere fünf Jahre wollen wir das Unternehmen bis Ende 2030 auf einen Umsatz von 450 bis 500 Millionen EUR mit einem Ziel-EBITDA von 40 bis 50 Mio. EUR entwickeln. Für JDC könnte bei weiterem Wachstum dann eine Milliardenbewertung greifbar sein. Für dieses Ziel treten wir die kommenden fünf Jahre an!“

2025 erwartet die JDC Group AG einen Umsatzzuwachs auf 245 bis 265 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 18,5 bis 20,5 Mio. EUR.

Der vollständige Geschäftsbericht 2024 findet sich unter www.jdcgroup.de im Bereich Investor Relations.

Der Aktionärsbrief für das erste Quartal 2025 wird am 12. Mai 2025 veröffentlicht.

Über die JDC Group AG

Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) bietet unter den Marken Jung, DMS & Cie., MORGEN & MORGEN, allesmeins, Top Ten und Geld.de eine digitale Plattform für Versicherungen, Investmentfonds und alle anderen Finanzprodukte und -dienstleistungen. Indem sie sämtliche Produktanbieter des Finanzmarktes mit kompletter Produktpalette und vollständiger Daten- und Dokumentenversorgung anbietet und abwickelt, schafft sie über ihre Sichtsysteme und Schnittstellen den perfekten Arbeitsplatz für Finanzintermediäre aller Art (Makler, Vertreter, Firmenverbundene Vermittler, Banken, Ausschließlichkeitsorganisationen, FinTechs) und das erste echte Financial Home für Finanzdienstleistungskunden. Über Smartphone-App, Tablet oder PC erhalten Kunden und Vermittler eine komplette Übersicht über das individuelle Versicherungs- und Fondsportfolio, einfache Abschlussstrecken und Übertragungsmöglichkeiten und zudem einen vollständigen Marktvergleich, so dass Kunden und Berater Absicherung und Vorsorge einfach und in idealem Leistungs-Kostenverhältnis optimieren können. Rund 250 gut ausgebildete Berater unter der Marke FiNUM ergänzen das Plattformangebot für anspruchsvolle und gehobene Privatkunden. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Plattformnutzern, rund 2,4 Millionen Kunden, einem Fondsbestand von über 7,5 Milliarden Euro und jährlichen Versicherungsprämien von über 1,2 Milliarden Euro sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. JDC setzt auf Nachhaltigkeit und hat sich den ESG-Kriterien verpflichtet: Als Digitalisierungsdienstleister hilft JDC, viele Tonnen Papier einzusparen und den Alltag von Finanzintermediären und Kunden einfacher zu machen.

Die Vorstände der JDC Group AG halten eine Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen.

