EQS-News: Mutares hat die Übernahme von Fuentes von der Lineage Group abgeschlossen

Mutares hat die Übernahme von Fuentes von der Lineage Group abgeschlossen



01.09.2025 / 07:30 CET/CEST

Dienstleistungsunternehmen im Bereich der temperaturgeführten Logistik

Neue Plattform-Akquisition zur Stärkung des Segments Goods & Services

Geplanter Umsatz von knapp EUR 200 Mio. im Jahr 2025

München, 1. September 2025 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme der Lineage Spain Transportation S.L. „Fuentes“ von der Lineage Group erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion stärkt das Segment Goods & Services als neue Plattform-Akquisition.

Fuentes ist ein Dienstleistungsunternehmen, das auf den temperaturgeführten Transport von Lebensmitteln – hauptsächlich Obst und Gemüse – spezialisiert ist und nationale, internationale und Last-Mile-Logistik über die gesamte Lebensmittelversorgungskette hinweg anbietet und dabei Sicherheit, Qualität und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleistet. Fuentes hat seinen Hauptsitz in Las Torres de Cotillas (Murcia), einem wichtigen landwirtschaftlichen Zentrum in Europa, in unmittelbarer Nähe zu großen Lebensmittelherstellern und betreibt drei weitere Anlagen in ganz Spanien sowie ein internationales Drehkreuz in Vlissingen (Niederlande). Fuentes verfügt über einen eigenen Fuhrpark und ein Netz aus Subunternehmern, die eine maximale Flexibilität bieten. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 850 Mitarbeitende und plant im Jahr 2025 einen Umsatz von ca. EUR 200 Mio.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

