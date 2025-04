IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Verteidigung & Kommerz: Drohnenmarkt in Ostasien mit hohen Wachstumsraten!

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Verteidigung & Kommerz: Drohnenmarkt in Ostasien mit hohen Wachstumsraten!

Die globale Sicherheitslage hat sich dramatisch verändert, der US-Handelskrieg kommt nun hinzu. Dies schiebt das Wachstum der Drohnenindustrie insbesondere in Ostasien an. Länder wie Südkorea, Japan, Malaysia oder Taiwan zeigen die größte Dynamik. Drohnenhersteller wie ZenaTech steigen nun in diese Märkte ein.

Auch in Ostasien ändern sich die Spielregeln

Nicht nur in Europa stehen die Zeichen militärisch und verteidigungspolitisch auf mehr Selbständigkeit von den Vereinigten Staaten. Auch in Ostasien gibt es schon seit Jahren Bemühungen, die Militärhaushalte zu erhöhen und eine verteidigungsfähige Armee aufzubauen. Nur so können man sich für potenzielle militärische Konflikte wappnen. Dabei will sich auch dort niemand auf die Unterstützung durch die USA verlassen. Dabei sind militärische Drohnen die schnelle und kostengünstige Alternative für viele Staaten. So soll laut Fortune Business Insights der Markt für militärische Drohnen im asiatisch-pazifischen Raum für Länder wie Taiwan, Japan und Südkorea mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von jährlich 13,15 % zwischen von 2024 und 2032 zulegen. Hier sei die Dynamik weltweit am höchsten, so die Autoren. Neben den höheren Ausgaben für Verteidigung sind der zunehmende Bedarf an Fähigkeiten in den Bereichen Informationsgewinnung, Überwachung, Aufklärung und Sicherheit für die steigende Nachfrage maßgeblich.

Neben den Anwendungen im Verteidigungssektor gewinnen Drohnen auch im zivilen Bereich in Ostasien immer mehr an Bedeutung. Auch werden sehr hohe Wachstumsraten für die kommenden Jahre prognostiziert. So schätzt Grand View Research, dass sich allein der japanische Markt für Drohnenanwendungen bis 2030 von heute 3 Mrd. US-Dollar auf dann 7 Mrd. US-Dollar mehr als verdoppeln werde. Das entspricht einem CAGR von 15,2 Prozent. Wie in Europa und Nordamerika sind auch hier die Treiber vor allem der Einsatz von Drohnen in der Landwirtschaft, bei Infrastruktur und Sicherheit sowie in der Logistik. In Malaysia treibt der Staat durch eine positive aufsichtsrechtliche Begleitung den Fortschritt voran. Der dortige Markt soll in diesem Jahr ein Volumen von rund 5 Mrd. US-Dollar erreichen und binnen fünf Jahren auf rund 13 Mrd. US-Dollar wachsen, wie eine Analyse von Knowledge Sourcing Intelligence ergab (CAGR: 21,42 Prozent).

Nun steigt auch ZenaTech (2,84 USD, CA98936T2083) stärker in den ostasiatischen Markt ein. Bisher nutzte das an der Nasdaq gelistete Technologieunternehmen diese Region vor allem im Sourcing von Komponenten wie Sensoren und Kameras - insbesondere aus Taiwan - um die Entwicklung der eigenen, KI-gesteuerten Drohnen voranzutreiben und die eigene Produktion von Defense- und zivilen Drohnen vorzubereiten. Nun gab ZenaTechs taiwanesische Tochtergesellschaft Spider Vision Sensors bekannt, dass man derzeit Partnerschaften in Ostasien erweitert, um seine Produkte und Dienstleistungen an Kunden auf dem rasch wachsenden Markt für staatliche Verteidigungsdrohnen sowie kommerzielle Drohnen anzubieten. Zudem wird die Zusammenarbeit mit lokalen Komponentenherstellern erweitert und intensiviert, um bei der Herstellung von Sensoren, Kameras und Komponenten für die ZenaDrone 1000 und seine KI-Multifunktionsdrohnen der IQ-Serie die Compliance mit den Vorschriften des US-Militärs zu verbessern.

Drohnen Made in America

Modernste Drohnentechnologien werden auch vom US-Militär und der NATO nachgefragt. ZenaTech ist daher bestrebt, seine Aktivitäten in den USA und insbesondere in Arizona erheblich auszubauen. Das Unternehmen verfügt über eine Einrichtung in Phoenix für Vertrieb, Forschung und Entwicklung sowie Lufttests und plant, diese für die vollständige Montage und Herstellung von Drohnen für das US-Militär auszubauen. Um den US-Verteidigungsapparat beliefern zu können, arbeitet das Unternehmen an der Zertifizierung für die NDAA (National Defense Act Administration) und Blue UAS (Unmaned Aerial System), einer vom Verteidigungsministerium genehmigten Liste bevorzugter Anbieter. Darüber hinaus soll die gesamte Lieferkette den Anforderungen entsprechen. Die Entwicklung von Kameras, Sensoren und Bauteilen wird genau deshalb von Spider Vision Sensors im kostengünstigen und US-freundlichen Taiwan kommen.

Zusätzlicher China-Boost?

ZenaTech könnte zudem von den zunehmenden Beschränkungen für chinesische Drohnen und deren Komponenten in den USA profitieren. Das Bureau of Industry and Security (BIS) des US-Handelsministeriums prüft seit Jahresbeginn eine neue Verordnung zum Verbot chinesischer Drohnen in den Vereinigten Staaten aufgrund nationaler Sicherheitsbedenken. Bisher haben chinesische Unternehmen, insbesondere der Branchenriese Dai-Jing Innovations (DJI) einen Marktanteil von über 75 Prozent des US-Drohnenmarktes. Bei privat verwendeten Hobbydrohnen beträgt ihr Anteil sogar mehr als 90 Prozent. Ein Verbot der Produkte dieser Unternehmen würde die Branche auf dem US-Markt komplett umkrempeln und ein riesiges Vakuum schaffen.

Die Aktie von ZenaTech wird hauptsächlich an der Nasdaq gehandelt. Zuletzt kam es hier zu Gewinnmitnahmen, nachdem sich der Wert zeitweise vervielfachen konnte. Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 67 Mio. Euro ist ZenaTech jedoch noch ein Small Cap an der Technologiebörse. Neben dem organischen und anorganischen Wachstum könnten in den kommenden Monaten die Politik, aber genauso auch technologische Durchbrüche bei Drohnen, KI oder Quantencomputern für neue Impulse sorgen.

