AKTIE IM FOKUS: Qiagen einziger Dax-Wert im Plus - Höhere Gewinnprognose hilft

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erhöhung der Gewinnprognose für das Gesamtjahr haben sich die Aktien von Qiagen der Zoll-Panik am Gesamtmarkt am Montag erfolgreich entzogen. Die Papiere des Diagnostikspezialisten starteten zwar zunächst auf dem tiefsten Niveau seit 2020, schafften aber in der ersten Handelsstunde den Dreh ins Plus. Damit waren sie einziger Gewinner im deutschen HDax, welcher Dax , MDax und TecDax umfasst.

Qiagen habe mit dem sehr starken ersten Quartal positiv überrascht, so der DZ-Bank-Experte Sven Kürten. Wesentliche Wachstumstreiber hätten sich sehr gut entwickelt. Kürten sieht nun für die Markterwartungen leichten Spielraum nach oben.

Qiagen steckt sich nach dem besser gelaufenen Jahresauftakt für das Gesamtjahr höhere Ziele. Für 2025 avisiert das Unternehmen ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,35 Dollar nach zuvor 2,28 Dollar an.

Für die Anleger lief 2025 bisher nicht gut. Am Morgen betrug für sie der Wertverlust fast 23 Prozent. Zum Vergleich: Im Dax lag der Verlust lediglich bei 7 Prozent./ag/ajx/mis