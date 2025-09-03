INDEX-MONITOR: JPMorgan erwartet in Kürze Gea und Scout24 im Dax

NEW YORK (dpa-AFX) - Im September dürften im Dax laut der US-Bank JPMorgan zwei Wechsel anstehen. Analyst Pankaj Gupta erwartet den Immobilienplattform-Betreiber Scout24 und den Anlagenbauer Gea im deutschen Leitindex. Beide sind derzeit im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte, und dürften laut Gupta ihre Plätze in Kürze wohl mit dem Sportwagenbauer Porsche AG und dem Pharma- und Laborzulieferer Sartorius tauschen.

Im TecDax dürfte dem Analysten zufolge zudem das Telekomunternehmen 1&1 den Platz des Biosimilarentwicklers Formycon einnehmen.

Überprüfen wird die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax und TecDax). Etwaige Änderungen werden nach dem US-Handelsschluss an diesem Mittwoch, 3. September, bekanntgegeben. In Kraft treten sie am Montag, 22. September.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/stk