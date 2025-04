ROUNDUP: Ifo-Geschäftsklima steigt trotz US-Zollpolitik

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich trotz der Unsicherheit wegen der US-Zollpolitik überraschend verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg im April um 0,2 Punkte auf 86,9 Punkte, wie das Ifo-Institut am Donnerstag in München mitteilte. Volkswirte hatten hingegen einen Rückgang auf 85,2 Punkte erwartet. Allerdings zeigte die Umfrage unter rund 9.000 Unternehmen, dass sich die Erwartungen an künftige Geschäfte leicht eingetrübt haben.

"Die Unsicherheit unter den Unternehmen hat zugenommen", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Umfrageergebnis. Die deutsche Wirtschaft würde sich auf Turbulenzen einstellen. Die aktuelle Lage wurde von den befragten Firmen hingegen besser eingeschätzt.

Wie das Ifo-Institut weiter mitteilte, hat sich die Stimmung im Dienstleistungssektor verbessert. Die Unternehmen zeigten sich zufriedener mit den laufenden Geschäften, während die Erwartungen "leicht skeptisch" bleiben. Die Ifo-Experten hoben hervor, dass sich die Stimmung im Gastgewerbe verbessert hat.

In den Industriebetrieben hat sich die Stimmung nach dem starken Anstieg im Vormonat hingegen eingetrübt. Hier haben sich die Unsicherheit wegen der US-Zollpolitik "besonders stark" gezeigt, obwohl der Auftragsbestand in den Industrieunternehmen nicht mehr gesunken sei.

"Ein kleines Licht am Ende des Tunnels", kommentierte Analyst Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg das Ergebnis der Umfrage. Es bestehe aber kein Grund, in Jubelstimmung zu verfallen. Offenbar glauben die Unternehmen, sich an die neuen Zustände in der Weltwirtschaft anpassen zu können, sagte Analyst Holger Ullrich von der Dekabank. "Die Hoffnungen ruhen insbesondere auf dem europäischen Binnenmarkt sowie auf anderen großen Wirtschaftsregionen außerhalb der USA."

Am Devisenmarkt konnte der Euro nach der Veröffentlichung der Ifo-Daten weiter zulegen und erreichte ein Tageshoch bei knapp unter 1,14 US-Dollar. Die Aktien- und Anleihemärkte reagierten kaum./jkr/jsl/stk