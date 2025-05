GNW-News: Das neue Export Genius Dashboard ermöglicht Exporteuren und Importeuren ein effizienteres Arbeiten

^NEU-DELHI, May 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Export Genius, ein renommierter Name

im Bereich globale Handelsdaten, hat die Einführung seines neu aktualisierten Dashboards bekannt gegeben, das Exporteuren, Importeuren, Analysten und Geschäftsinhabern dabei helfen soll, effizienter zu arbeiten und intelligentere Handelsentscheidungen zu treffen. In einer Welt, in der sich der Handel rasant weiterentwickelt, reichen Rohdaten allein nicht mehr aus. Unternehmen benötigen Zugang zu Handelsdaten und die richtigen Tools, um diese zu interpretieren. Genau das bietet dieses neue Dashboard. ?Wir bei Export Genius wissen, wie schwierig es sein kann, Handelsdaten zu verarbeiten", so der Firmengründer Ankur Gupta. ?Aus diesem Grund bieten unsere neuen Funktionen nicht nur mehr Daten, sondern wandeln diese in klare Erkenntnisse um, die Ihnen als Handlungsgrundlage dienen." Für Sie entwickelt - Funktionen, die echte Herausforderungen im Handel bewältigen Wir freuen uns, Ihnen leistungsstarke neue Tools vorstellen zu können, mit denen Sie Zeit sparen, Unwägbarkeiten reduzieren und Handelsdaten wirklich nutzbar machen können. Globale Suche Alle Ihre Länderdaten in einer Übersicht Mit der globalen Suche werden alle Handelsdaten der von Ihnen abonnierten Länder auf einem Bildschirm angezeigt, sodass Sie nicht mehr zwischen Berichten oder Seiten wechseln müssen. Sie erhalten eine einheitliche Übersicht, die es Ihnen erleichtert, Trends zu erkennen, Angebot und Nachfrage zu verfolgen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Zusammenfassung Ein vollständiger Marktüberblick - sogar über Ihren Plan hinaus Die Zusammenfassung bietet einen vollständigen Marktüberblick darüber, welche Länderdaten untersucht werden sollten. Es werden beispielhafte Trade-Details (Herkunft, Käufer, Mengen) neben steigender Nachfrage und aktiven Märkten angezeigt, sodass Sie Chancen sofort erkennen können. Durch die Kombination von realen Daten zu Handelsentwicklungen und Vorschauzugriff können Sie die Länder auswählen, die es wert sind, erschlossen zu werden, und sich auf die Märkte konzentrieren, die Ihren Zielen entsprechen. Benutzerdefinierte Sortierung Passen Sie Ihre Daten an Ihre Ziele an Mit der benutzerdefinierten Sortierung können Sie Ihre Handelsdaten nach HS- Code, Land, Datum, Importeur oder Lieferant in der Reihenfolge anordnen und filtern, die Ihrem Arbeitsablauf entspricht. Möchten Sie das neue Dashboard kennenlernen? Buchen Sie eine persönliche Produktvorstellung, besuchen Sie Export Genius (https://www.exportgenius.in/global-import-export-trade- data.php?utm_source=prsite&utm_medium=cpc&utm_campaign=eg-pr- release&utm_id=press-release) oder fordern Sie noch heute eine Demo an! Über Export Genius: Export Genius ist eine globale Handelsinformationsplattform, die Unternehmen jeder Größe dabei unterstützt, aus Import- und Export-Rohdaten verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Mit einer Abdeckung in über 190 Ländern bieten wir Tausenden von Kunden die Tools, die sie benötigen, um Märkte zu identifizieren, Wettbewerber zu beobachten und intelligentere Handelsentscheidungen zu treffen. Foto verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60f16f85- 558a-4024-9d43-07fb0bed4368 °