RTL will für Sky-Deutschland-Übernahme vier Millionen Aktien zurückkaufen

dpa-AFX · Uhr
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Medienkonzern RTL Group will bis zu vier Millionen Aktien zurückkaufen. Die Preisspanne für das Angebot liege bei 30,85 bis 37,85 Euro je Aktie, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Luxemburg mit. Das angestrebte Volumen entspreche 2,58 Prozent des Grundkapitals der RTL Group. Auf der Handelsplattform Tradegate legte die Aktie nachbörslich um 1,3 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss-Kurs von 34,35 Euro zu. Der Mehrheitsaktionär Bertelsmann habe sich verpflichtet, zwei Millionen RTL-Aktien anzudienen.

Die durch den Rückkauf erworbenen Aktien können zur vollständigen oder

teilweisen Begleichung der potenziellen variablen Komponente für den Erwerb

von Sky Deutschland verwendet werden, hieß es. Die Annahmefrist laufe vom 4. bis zum 12. September.

Mit der Ende Juni verkündeten Übernahme will RTL Deutschland seine Position bei Unterhaltung, Sport und News im deutschsprachigen Bewegtbildmarkt ausbauen. Der Kaufpreis liegt früheren Angaben zufolge bei zunächst 150 Millionen Euro in bar plus einer variablen Komponente, die an die Kursentwicklung der RTL-Aktie gekoppelt ist. Die variable Gegenleistung ist auf insgesamt 377 Millionen Euro begrenzt./nas/bek

