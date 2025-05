Enel steigert operativen Gewinn zum Jahresstart - Prognose für 2025 bestätigt

ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energieversorger Enel hat zum Jahresstart operativ deutlich zugelegt und die Prognose für 2025 bestätigt. Im ersten Quartal stieg der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 1,7 Prozent auf 5,97 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Rom mitteilte. Analysten hatten im Schnitt etwas weniger erwartet. Unter dem Strich kletterte der bereinigte Gewinn um 1,5 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro. Auch hier schnitt Enel etwas besser ab als von Experten erwartet. Der Umsatz legte um 14 Prozent auf 22,07 Milliarden Euro zu. Grund für die positive Entwicklung war insbesondere die Stärke in Lateinamerika und Spanien. Das Management bestätigte seine Jahresprognose./jha/he