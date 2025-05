Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Indien/Pakistan

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Indien/Pakistan:

"Eine nukleare Auseinandersetzung in Südasien hätte einen Fallout, der über die Region hinausreicht, und das leider auch im buchstäblichen Sinne. Man kann nur hoffen, dass die Logik der Abschreckung hier noch einmal hält und beide Seiten von einer Eskalation mit Kernwaffen abhält. Immerhin betont Indien, dass keine militärischen Einrichtungen in Pakistan angegriffen worden seien, sondern nur Ziele, die in Verbindung mit Terroristen stehen. (.) Europa spielt in dieser so wichtigen Region keine größere Rolle. Deutschland hat sich immerhin in jüngster Zeit verstärkt um Indien bemüht. Die neue Bundesregierung sollte daran anknüpfen, ohne Pakistan zu vergessen. (.) Und an der diplomatischen Einhegung von nuklear aufgeladenen Konflikten muss Europa sowieso ein Interesse haben."/DP/jha