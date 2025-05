EQS-News: Metavista3D präsentiert bahnbrechendes 3D-Display auf der Display Week 2025

EQS-News: Metavista3D, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Metavista3D präsentiert bahnbrechendes 3D-Display auf der Display Week 2025



12.05.2025 / 21:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Montag, 12. Mai 2025) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf der Display Week SID2025 sein innovatives 27-Zoll-pseudoholografisches Display präsentieren wird. Das Display bietet beispiellose 2D-Lesbarkeit und immersive 3D-Funktionen. Die bahnbrechende Technologie löst langjährige Herausforderungen bei 3D-Displays, indem sie Tiefenverzerrungen eliminiert, Blendeffekte reduziert und immersive Effekte mit praktischer Lesbarkeit verbindet. Darüber hinaus präsentiert das Unternehmen sein neues 3D-Displaysystem mit Live-Videokamera, das einen deutlichen Fortschritt für räumliche Realitätserlebnisse ohne Spezialbrille darstellt.

Perfekte 2D-Lesbarkeit in einer 3D-Welt

Die neue Displaytechnologie von Metavista3D verändert grundlegend die Art und Weise, wie räumliche Inhalte konsumiert werden können. Das 27-Zoll-Display löst kritische Probleme, die 3D-Displays bisher plagten, darunter Textverzerrungen aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln und störende Tiefeneffekte, die die Lesbarkeit beeinträchtigen. Diese Errungenschaft macht die Technologie besonders wertvoll für professionelle Anwendungen, bei denen sowohl immersive Visualisierungen als auch eine klare Informationsdarstellung unerlässlich sind.

Live-Videokamera-Integration erweitert Möglichkeiten

Die erstmalige Integration von Live-Videokameras in die 3D-Displaytechnologie eröffnet neue Möglichkeiten für Remote-Zusammenarbeit, Telefonkonferenzen und interaktive Unterhaltung – zusätzlich zu den aktuellen eMirror- und Rückfahrkamerasystemen für Autos. Diese Funktion verwandelt flache Videoübertragungen in räumliche Erlebnisse, die die natürliche Tiefe und Dimensionalität der erfassten Umgebung bewahren.

Branchenauswirkungen und Anwendungen

"Was unsere Technologie so besonders macht, ist die gelungene Kombination aus immersivem 3D und praktischer Benutzerfreundlichkeit," so Jeff Carlson, CEO von Metavista3D. "Indem wir die Herausforderungen der Lesbarkeit gelöst haben, haben wir ein Display geschaffen, das nahtlos zwischen verschiedenen Anwendungsfällen wechselt, ohne Kompromisse bei der Benutzerfreundlichkeit einzugehen."

Die Technologie wird voraussichtlich in zahlreichen Branchen Anwendung finden, von Armaturenbrettern und Cockpit-Displays in Autos über medizinische Bildgebung und Designvisualisierung bis hin zur Unterhaltungselektronik. Durch den Wegfall spezieller Brillen beseitigt Metavista3D eine wesentliche Hürde für die Akzeptanz im Alltag.

Über die Display Week

Vernetzen und kooperieren Sie mit den führenden Köpfen der Displaybranche - ob sie bahnbrechende Technologien entwickeln oder neue Anwendungen für diese Fortschritte in ihren Produkten finden. Die Display Week zieht über 7.000 Fachleute aus allen Branchen an, von Einzelhandel und Gaming bis hin zu Luft- und Raumfahrt und Medizin. Tauschen Sie sich mit ihnen aus und gestalten Sie die Zukunft der Displaybranche mit. Weitere Informationen finden Sie unter: www.displayweek.org oder www.sid.org.

Über Metavista3D

Metavista3D Inc. entwickelt über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG KI-basierte, pseudoholografische Displaytechnologien für Anwendungen im Bereich räumlicher Inhalte und immersiver Visualisierung. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von über 20 Patenten und positioniert seine Technologie, um die wachsenden Marktchancen im Bereich brillenloser 3D-Schnittstellen zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3D.com.

Die Aktien von Metavista3D werden öffentlich gehandelt und sind in Kanada an der TSX Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD sowie an der Deutschen Börse in Frankfurt und anderen Börsen unter dem Tickersymbol E3T notiert.

Die ISIN-Nummer von Metavista3D lautet CA59142H1073 und die deutsche WKN-Nummer A3EG0D.

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jeff Carlson

CEO und Direktor

E-Mail: jeff@metavista3d.com

Tel.: (647) 697-9199 oder (702) 518-3220

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert wird) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, insbesondere Aussagen über das Geschäft, die Vermögenswerte oder Investitionen des Unternehmens sowie weitere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Leser werden davor gewarnt, sich übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht garantiert werden kann, dass die ihnen zugrunde liegenden Pläne, Absichten oder Erwartungen eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten allgemeiner und spezifischer Art. Dies kann dazu führen, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und sonstige zukunftsgerichtete Aussagen nicht eintreffen. Dies kann dazu führen, dass die tatsächliche Leistung und die Ergebnisse in zukünftigen Perioden erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Schätzungen oder Prognosen hinsichtlich der zukünftigen Leistung oder Ergebnisse abweichen. Zu diesen Annahmen, Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem die allgemeine Wirtschaftslage und die Lage der Kapitalmärkte sowie das Anlegerinteresse am Geschäft und die Aussichten des Unternehmens.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern gesetzlich nicht vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf die oben genannten Angelegenheiten zu kommentieren.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/251802

Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/251802

News Source: Metavista3D, Inc.

12.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2135684 12.05.2025 CET/CEST