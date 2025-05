V-ZUG Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

V-ZUG lädt ihre Kund:innen in ihr neuestes Studio in Zürich ein



Zug, Mai 2025 MEDIENMITTEILUNG

V-ZUG eröffnet ein neues Studio in der Schweiz – einen Ort der Entdeckung, der Inspiration und des Austauschs, der mitten im lebendigen Stadtzentrum ein immersives Markenerlebnis bietet.



Das V-ZUG Studio in Zürich Im neuen V-ZUG Studio in Zürich – einer Stadt, die das Engagement von V-ZUG für einen modernen Lebensstil und nachhaltige lokale Werte widerspiegelt – sollen sich Kund:innen willkommen fühlen und Hilfe bei der Wahl der richtigen Geräte für ihr Zuhause finden. Im Rahmen von Kochkursen werden sie vor Ort eingeladen, die Geräte selbst auszuprobieren und ein inspirierendes kulinarisches Erlebnis zu geniessen. Darüber hinaus versteht sich das Studio als ein Ort des Dialogs, an dem führende Fachleute zusammenkommen, um sich über die Zukunft des Wohnens und des urbanen Lebens in der Schweiz auszutauschen.



«Mit unserem neuen V-ZUG Studio im Herzen von Zürich laden wir unsere Gäste in eine Welt der Entdeckung, der Inspiration und des Austauschs ein - eine Bühne für spannende Erlebnisse, auf der die Besucher:innen ermutigt werden, unsere Produkte zu erkunden und mit ihnen zu interagieren.» Marcel Feurer, Chief Swiss Market Officer V-ZUG



Ein historisches Gebäude im Stadtzentrum Das neue V-ZUG Studio befindet sich an der Uraniastrasse 40, mitten in Zürich, am Schnittpunkt zwischen Vergangenheit und Gegenwart: So verkörpert es die Geschichte der Stadt und spiegelt durch eine Mischung traditioneller und moderner Elemente zugleich ihre Entwicklung wider. Das Gebäude vereint historische Eleganz und modernes Design, während das Innere, das von V-ZUG und dem Innenarchitekturstudio COCC. and coherent AG, St. Gallen, designt wurde, die Schweizer Wurzeln, das nachhaltige Design und die Qualität unserer Produkte in den Mittelpunkt stellt.



Eine sorgfältig zusammengestellte Ausstellung von V-ZUG Produkten Im V-ZUG Studio spielen unsere Produkte die Hauptrolle. Von den Backöfen bis zu den Steamern, von den Kochfeldern bis zu den Geschirrspülern und Kühlschränken werden alle Produktkategorien der V-ZUG Küchengeräte präsentiert. Auch die Textilpflege hat ihren Platz: Ein eigener Bereich ist den Waschmaschinen, den Trocknern und dem RefreshButler gewidmet. Die Expert:innen von V-ZUG bieten persönliche Beratungen an und helfen den Besucher:innen, mehr über die Produkte, Dienstleistungen und die Marke zu erfahren. Wer alle Funktionen persönlich ausprobieren und entdecken möchte, besucht einen der speziellen, von der V-ZUG Gourmet Academy organisierten Kochkurse in der Vorführküche.



Eine minimalistische Designsprache Die grossen, zur Strasse gerichteten Fenster bringen diese offene, helle Umgebung zum Leben.



«Unsere massgefertigte Deckenbeleuchtung fängt die Eigenschaften des natürlichen Tageslichts ein und verwandelt das Studio in einen hellen und komfortablen Raum. Das Innere spiegelt die minimalistische Designsprache von V-ZUG wider: einfach und schlicht, mit symmetrischen Elementen, die ein Gefühl der Ordnung und Ausgewogenheit vermitteln.» Benjamin Baumli, Head of Stores V-ZUG



Als Hommage an den architektonischen Charakter der Stadt Zürich verleihen Beton und Granit dem Ort eine moderne, industrielle Ästhetik, während die integrierte Technologie für volle Funktionalität sorgt. Das Studio wurde auch als moderne Widerspiegelung von Schweizer Landschaften entworfen. Demzufolge spielen natürliche Materialien und Wasser eine zentrale Rolle in der Gesamtästhetik.



Sorgfältig geplante Details, starke Partnerschaften Vom Eingangsbereich bis zu den Ausstellungsflächen, von den Lounges bis zu den verborgensten Winkeln: Jedes Detail wurde sorgfältig geplant. Alle Möbel und Materialien wurden wohlüberlegt ausgewählt und stammen von Unternehmen, die die Werte von V-ZUG teilen: hohe Qualität, Innovation und Design. Gemeinsam haben V-ZUG und ihre Partner eine rundum gelungene Atmosphäre geschaffen, die alle Sinne anspricht und einen bleibenden Eindruck hinterlässt.



Unsere Partnerunternehmen: Delta Light AG Senso Schweiz AG Fischbacher 1819 Geberit Vertriebs AG Makro Art AG Revox Schweiz AG Dornbracht Schweiz AG Good Air AG Granimor AG Knopp (DESIGN FORUM GALLERY GmbH) Dade Design AG Albrecht Jung GmbH & Co. KG



Eröffnung und Veranstaltungen Das V-ZUG Studio Zürich ist von Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Anlässlich der Eröffnungswochen präsentiert das Studio eine Sonderausstellung des Schweizer Künstlers und Designers Carlo Borer. Im Showroom ist seine Edelstahlskulptur Stalagmite ausgestellt, die mithilfe von 3D-Computergrafiken geschaffen wurde. Mit einer Form, die an Wassertropfen erinnert, und einer poetischen Verbindung von Technologie und Design ist dieses Werk die perfekte Ergänzung zur Geschichte, die das V-ZUG Studio Zürich erzählen möchte.Kontakt Daniel Vila Campaign & PR Manager +41 79 624 74 55 daniel.vila@vzug.com

Über die V-ZUG Gruppe



«Wir bringen Leichtigkeit in Ihr Zuhause und Kreativität in Ihre Küche.»



V-ZUG ist die führende Schweizer Marke für Haushaltapparate und vermarktet ihre Produkte auch in ausgewählten Premiummärkten im Ausland. Seit über 110 Jahren entwickelt und produziert die V-ZUG in der Schweiz Apparate für Küche und Waschraum und bietet in allen ihren Märkten einen umfassenden Service. Die SIBIRGroup AG, mit Fokus auf die schweizweite Erbringung von Allmarkenservice und Handel von Haushaltapparaten, ist ein weiterer Teil der V-ZUG Gruppe. Die V-ZUG Gruppe beschäftigt derzeit rund 2 100 Mitarbeitende.



Die V-ZUG Holding AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert und im Swiss Performance Index (SPI) vertreten (Valorennummer 54 248 374, ISIN CH0542483745, Ticker-Symbol VZUG).



