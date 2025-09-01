Werbung ausblenden

Original-Research: STO SE & CO. KGAA (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: STO SE & CO. KGAA - von Montega AG

01.09.2025 / 16:10 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu STO SE & CO. KGAA

     Unternehmen:               STO SE & CO. KGAA
     ISIN:                      DE0007274136

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      01.09.2025
     Kursziel:                  145,00 EUR (zuvor: 140,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

H1: Noch kein Rückenwind im Vorfeld des Capital Markets Days

Sto hat vergangene Woche den Halbjahresbericht 2025 vorgelegt und die
Guidance bestätigt. Zudem veranstaltet das Unternehmen am 04. September den
nächsten Capital Markets Day in Kriftel bei Frankfurt.

Q2-Umsatz annähernd stabil: Im ersten Halbjahr verzeichnete Sto aufgrund der
anhaltenden Investitionszurückhaltung im Baugewerbe einen Umsatzrückgang um
2,3% yoy auf 777,1 Mio. EUR. Für Q2 impliziert dies allerdings ein gegenüber
Vorjahr nur marginal niedrigeres Erlösniveau i.H.v. 452,3 Mio. EUR (-0,6%
yoy). Während sich das Inland im zweiten Quartal mit 185,9 Mio. EUR (+0,1%
yoy) sogar stabil zeigte und der witterungsbedingte Einbruch aus Q1 (-9,5%
yoy) damit teilweise kompensiert werden konnte, ging der Auslandsumsatz vor
allem aufgrund negativer Währungseffekte nochmals leicht auf 266,4 Mio. EUR
(-1,1% yoy) zurück. Bereinigt um sämtliche FX- und Konsolidierungseffekte
wurde im Ausland in H1 jedoch leichtes Wachstum erzielt (H1: +1,3% yoy).
Dass die nicht näher bezifferten Erlöse in Nordamerika laut Sto dennoch
'deutlich unter dem Vorjahreswert' blieben, ist u.E. nicht direkt auf die
Zollthematiken zurückzuführen, da aufgrund der ausgeprägten 'local to
local'-Strategie die Produkte für den US-Markt überwiegend vor Ort gefertigt
werden dürften. Der Auslandsanteil belief sich in H1 auf insgesamt 60,2%
(Vj.: 59,5%). Im Juli lag der Konzernerlös laut Sto im unteren einstelligen
Prozentbereich unter Vorjahr und unter den Erwartungen.

Bruttomarge stabil, EBIT rückläufig: Ertragsseitig konnte Sto die
Bruttomarge trotz eines laut Vorstand gestiegenen Wettbewerbs- und
Preisdrucks bei 54,4% stabil halten. Darüber hinaus wurde die Zahl der
Mitarbeiter weitestgehend auf Basis natürlicher Fluktuation nochmals
deutlich auf nunmehr 5.534 reduziert (-250 MA ggü. Vorjahr), sodass die
Personalkosten absolut um knapp 9 Mio. EUR gesenkt werden konnten (Quote:
27,5%; -40 BP yoy). Weitere Kosteneinsparmaßnahmen bei den sonstigen
betrieblichen Aufwendungen wurden hingegen durch höhere Frachtkosten
aufgezehrt, was zu einer höheren sbA-Quote von 20,1% führte (+50 BP yoy). In
Summe ging das EBIT um 13,7% yoy auf 25,3 Mio. EUR zurück (Marge: 3,3%; -40
BP yoy).

Guidance bestätigt: Auf Gesamtjahressicht erwartet der Vorstand unverändert
einen Konzernumsatz i.H.v. 1,57 Mrd. EUR und ein EBIT zwischen 51 und 71
Mio. EUR. Für H2 impliziert dies nochmals einen Erlösrückgang von rund 3%
yoy und ein gegenüber H1 mindestens stabiles Margenniveau. Hinsichtlich der
Topline sollte sich Sto damit u.E. sogar leicht besser als der Markt
behaupten. So rechnet das Marktforschungsinstitut B+L für den WDVS-Markt mit
einem erneuten Absatzrückgang von rund 5,8% yoy und der Verband der
deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie geht für das laufende Jahr im
Bereich der Bauanstrichmittel von einem weiteren Mengenrückgang von ca. 3%
aus. Zuletzt hatte überdies der Peer Rockwool die Wachstumsprognose für 2025
gestrichen.

Fazit: Dem nach wie vor sehr anspruchsvollen Marktumfeld begegnet Sto mit
weiteren Kostensparmaßnahmen, sodass wir die Jahresziele trotz allem als gut
erreichbar ansehen. Mit Rückenwind aus einem wieder anziehenden
(Wohn-)Bausektor sollte sich das Umsatz- und Margenniveau ab 2026 dann
sukzessive verbessern. Der anstehende CMD sollte überdies ein Update zur
Verwendung der nach wie vor üppigen CashReserven bringen. Wir bestätigen
unsere Kaufempfehlung und erhöhen nach Fortschreibung des Modells das
Kursziel leicht auf 145,00 EUR.



