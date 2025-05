Original-Research: CENIT AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: CENIT AG - von Montega AG 19.05.2025 / 10:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu CENIT AG Unternehmen: CENIT AG ISIN: DE0005407100 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 19.05.2025 Kursziel: 15,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann; Christoph Hoffmann Restrukturierung schreitet voran CENIT hat kürzlich Q1-Zahlen berichtet, die durch die letztjährige Übernahme der Analysis Prime und die laufende Restrukturierung geprägt waren. Verhaltene Umsatzentwicklung zum Jahresbeginn: CENIT berichtete durch die Konsolidierung der Analysis Prime einen Umsatzanstieg von 1,9% yoy auf 51,6 Mio. EUR. Die Beratungs- und Serviceumsätze stiegen um 2,3 Mio. EUR auf 23,9 Mio. EUR (+11,5% yoy) an, wobei rund 3,0 Mio. EUR auf Analysis Prime entfallen dürften, was einen organischen Umsatzrückgang von rund 3,6% yoy bedeutet. Die interne Planung für die neue US-Tochter wurde dabei durch langsameres Anlaufen von Projekten um 4,0 Mio. USD verfehlt. Auf Jahressicht wird jedoch weiterhin ein Umsatz von 28 Mio. USD avisiert, der durch schnellere Projektfortschritte und maximale Auslastungsquoten mithilfe von Personal in Kolumbien erreicht werden soll, u.E. jedoch durch die benötigte Aufholung des aktuell fehlenden Umsatzes in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld eine ambitionierte Planung darstellt. Die Umsätze mit Fremdsoftware sanken aufgrund eines größeren Auftrags im Vorjahr um 4,9% yoy. Bei der eigenen Software konnten höhere wiederkehrende Umsätze (+7,0% qoq; +12,8% yoy) das schwächere Lizenz-Geschäft (-42,2% yoy) größtenteils ausgleichen, sodass sich die Erlöse mit 4,4 Mio. EUR (-1,4% yoy) nahezu auf Vorjahresniveau bewegten. Der Auftragsbestand ist indes weiter um 9,0% qoq auf 88,4 Mio. EUR angestiegen (31.12.: 81,1 Mio. EUR) und reflektiert u.a. auch vermehrte Auftragsverschiebungen. Restrukturierung belastet Ergebnis temporär: Das EBITA sank nach 1,8 Mio. EUR im Vorjahr deutlich auf -4,0 Mio. EUR und war insbesondere von einmaligen Restrukturierungsaufwendungen (Abfindungen) i.H.v. 3,3 Mio. EUR und einem auslastungsbedingt negativen Beitrag von Analysis Prime i.H.v. -1,4 Mio. EUR beeinträchtigt. Die für 2025 geplante Restrukturierung und Reduktion der Belegschaft um ca. 50 Mitarbeiter konnte im ersten Quartal bereits nahezu abgeschlossen werden, sodass der Vorstand in Q2 lediglich noch Belastungen i.H.v. 0,5 Mio. EUR erwartet. Die erwarteten annualisierten Einsparungen bezifferte CENIT auf ca. 5,5 Mio. EUR. Angesichts der größtenteils verdauten Sonderaufwendungen, der zukünftigen Einsparungen sowie einer seit April 2025 deutlich verbesserten Auslastung bei Analysis Prime erwarten wir in den nächsten Quartalen nicht nur bei der US-Tochter (historische EBITA-Marge: 15-20%), sondern auch eine konzernweite Normalisierung des Ergebnisniveaus, sodass wir an unseren Ergebnisprognosen festhalten. Der übrige Differenzbetrag zum Vorjahr ist auf einen geringeren Anteil hochmargiger Lizenzverkäufe am Produktmix (-0,7 Mio. EUR) und Währungseffekte (-0,4 Mio. EUR) zurückzuführen. Q1-typischer hoher Cashflow: Durch die Vereinnahmung von Vorauszahlungen für Dassault-Software erzielt CENIT im ersten Quartal üblicherweise hohe Zahlungszuflüsse. So belief sich der operative Cashflow durch Working Capital-Abbau i.H.v. 13,8 Mio. EUR auf 11,7 Mio. EUR (-7,0% yoy). Der Free Cashflow lag nach CAPEX (0,3 Mio. EUR) und Leasing (1,2 Mio. EUR) bei 10,2 Mio. EUR (-9,8% yoy). Fazit: Aufgrund langsamer Projektstarts fiel die Entwicklung im ersten Quartal durchwachsen aus. Derweil ist die Restrukturierung nahezu abgeschlossen, sodass sich die Personaleinsparungen zum Teil schon in Q2 positiv auswirken sollten. Weiter dürfte sich die Auslastung von Analysis Prime erholen und wieder deutlich positiv zum Ergebnis beitragen. Wir bestätigen unser 'Kaufen'-Votum und unser Kursziel von 15,00 EUR. 