EQS-News: CHAPTERS Group AG erweitert Financial Technologies-Segment: Tochterunternehmen Fintiba fusioniert mit Expatrio

CHAPTERS Group AG erweitert Financial Technologies-Segment: Tochterunternehmen Fintiba fusioniert mit Expatrio



22.05.2025 / 09:01 CET/CEST

CHAPTERS Group AG erweitert Financial Technologies-Segment: Tochterunternehmen Fintiba fusioniert mit Expatrio

Zusammenschluss von Fintiba und Expatrio ermöglicht verstärktes Investment in Produkte für ausländische Studierende und Fachkräfte in Deutschland.

Umfassendes Angebot durch Zusammenarbeit mit FIB Frankfurt International Bank AG.

Neu geschaffenes Segment Financial Technologies erzieltnach der Transaktion einen Pro-forma-Umsatz 2024 von €42 Millionen - mehr als doppelt so viel wie zuvor. Fintiba-CEO Bastian Krieghoff wird Vorstand bei der CHAPTERS Group AG.

Hamburg, 22.5.2025 – Die CHAPTERS Group AG (ISIN: DE0006618309) gibt heute die Fusion ihrer Tochtergesellschaft Fintiba GmbH mit der Expatrio Global Services GmbH bekannt. Bastian Krieghoff, CEO von Fintiba, wird kurzfristig vom Aufsichtsrat in den Vorstand der CHAPTERS Group AG berufen. Die künftig dem neu geschaffenen Segment Financial Technologies zugehörigen Unternehmen sind beide im Bereich Finanzdienstleistung für ausländische Studierende und Fachkräfte in Deutschland tätig. Sperrkonten, die als Finanznachweis im Visa-Prozess dienen, sowie Krankenversicherungen für den Aufenthalt in Deutschland, bilden dabei die zentralen Bestandteile des Angebots. Im Dezember 2024 hatte Fintiba den Anbieter Coracle übernommen und bringt diesen in die neue Gruppe ein.

Signifikantes Wachstumspotenzial und positiver Finanzausblick

Nach Abschluss der Transaktion wird CHAPTERS einen Anteil von 61,8% an der fusionierten Gesellschaft halten. Der Pro-forma-Umsatz des Segments Financial Technologies für das Geschäftsjahr 2024 wird voraussichtlich €42Millionen betragen - mehr als doppelt so viel wie der entsprechende Umsatz vor der Transaktion. Für das Jahr 2025 erwartet CHAPTERS ein organisches Wachstum im unteren zweistelligen Prozentbereich im Segment Financial Technologies.

Aufgrund der erheblichen Synergien, die infolge der Transaktion antizipiert werden, wird ab dem Geschäftsjahr 2026 für das Segment Financial Technologies ein organisches Umsatz- und adjustiertes EBITDA-Wachstum deutlich oberhalb des aktuellen Niveaus erwartet.

„Diese strategische Entscheidung ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie. Durch die Fusion von Fintiba, Expatrio und Coracle entsteht ein neuer Player im Bereich Finanzdienstleistungen für internationale Studierende und Expatriates. Wir schaffen damit eine Plattform mit enormem Potenzial für weiteres, nachhaltiges Wachstum in einem dynamischen Markt. Besonders freue ich mich darüber, dass Bastian Krieghoff als Vorstandskollege von Marlene Carl und mir in der Zukunft die Gesamtverantwortung für das Segment Financial Technologies übernehmen wird.“ erklärte Jan-Hendrik Mohr, CEO von CHAPTERS.

"Finance beyond borders": Vereinfachter Finanzalltag für Internationals

Fintiba, Expatrio und Coracle haben sich als eigenständig aufgebaute Fintech-Hidden Champions etabliert - getragen von unternehmerischem Denken und ohne Aufnahme von Venture Capital. Mit höchsten Qualitätsstandards bedienen sie erfolgreich den Markt für internationale Studierende und Fachkräfte mit verschiedenen Finanzprodukten, darunter auch Sperrkonten. Mit dem neuen Segment Financial Technologies und der Fusion setzt CHAPTERS ein klares Zeichen für mehr Sicherheit, Verlässlichkeit und neue innovative Produkte – zum Vorteil der internationalen Studierenden und Fachkräfte.

Durch eine strategische Zusammenarbeit mit der Frankfurt International Bank AG (FIB) wird die Gruppe zukünftig neben Sperrkonten auch Girokonten und Debitkarten anbieten. Zudem ist gemeinsam mit der FIB geplant, weitere innovative Finanzprodukte zu entwickeln. Die FIB wurde im Jahr 2022 durch die CHAPTERS und Gesellschafter der Fintiba GmbH gemeinsam mit Gesellschaftern der TraFinScout als Experten für Small Ticket Export Finanzierungen gegründet und erhielt 2024 die Vollbanklizenz.

„Deutschland ist mittlerweile weltweit das beliebteste nicht-englischsprachige Gastland für ausländische Studierende, wozu die drei Unternehmen mit ihren zuverlässigen und benutzerfreundlichen Finanzlösungen entscheidend beigetragen haben,“ so Bastian Krieghoff, CEO und Gründer von Fintiba. „Mit dem geplanten erweiterten Angebot festigen wir unsere Position und ermöglichen internationalen Talenten einen noch einfacheren Zugang zum deutschen Bildungs- und Arbeitsmarkt. Damit helfen wir der deutschen Wirtschaft bei der Bewältigung des Fachkräftemangels. Die Small-Ticket-Exportfinanzierungsangebote der FIB stärken gleichzeitig die deutsche Exportwirtschaft. So unterstützen wir bei zwei der aktuell drängendsten Herausforderungen Deutschlands.“

Neues Kapitel für drei starke Marken mit einem gemeinsamen Ziel

„Mit bislang über 500.000 Kundinnen und Kunden aus 190 Ländern und über 250 Mitarbeitenden aus mehr als 30 Nationen, spiegeln Fintiba, Expatrio und Coracle die Diversität des globalen Marktes wider,“ sagt Tobias Fischer, CEO und Mitgründer von Expatrio. Deshalb ist die Fusion mehr als ein Zusammenschluss – sie vereint unsere Expertise und unser gemeinsames Ziel, internationale Talente optimal zu unterstützen, damit sie erfolgreich in Deutschland Fuß fassen können. Dafür werden wir zukünftig in maßgeschneiderte Lösungen investieren, die Finanzdienstleistungen beinhalten, aber auch klar darüber hinaus gehen.“

Um den Kundennutzen zu maximieren, wird zukünftig auf die optimale Kombination von menschlichem Know-How und modernster Technologie gesetzt. Die beispielsweise bei Fintiba und Expatrio bereits erfolgreich eingeführten KI-Lösungen sollen gruppenweit ausgerollt werden. Gleichzeitig soll auch der bestehende enge Schulterschluss mit Universitäten, Bildungsagenturen und Behörden fortgeführt werden, um das starke Netzwerk für internationale Talente in Deutschland weiter auszubauen.

Der Abschluss der Transaktion erfolgt noch im Mai 2025, vorbehaltlich üblicher vertraglicher Abschlussbedingungen.

Für interessierte Investoren findet am 22. Mai 2025 um 14:30 Uhr (CEST) ein Investor Call statt. Wir laden Sie herzlich ein, daran teilzunehmen und sich über die aktuellen Entwicklungen zu informieren.



Bitte registrieren Sie sich unter diesem Link.Bestätigen Sie im Anschluss Ihre E-Mail-Adresse.

Pressekontakt:

Laura Montag Communications

lm@laura-montag.com

+49 177 7744868

Opernplatz 14

60313 Frankfurt am Main

Investor Relations Kontakt:

CHAPTERS Group AG

ir@chaptersgroup.com

+49 (0) 40 / 20 95 02 69

Falkenried 29

20251 Hamburg

Über CHAPTERS GROUP AG

CHAPTERS GROUP ist eine Holdinggesellschaft, die in attraktive kleine und mittelständische Unternehmen aus verschiedenen Branchen investiert. Wir verfolgen einen langfristigen und unternehmerischen Investitionsansatz. Als börsennotiertes Unternehmen stellen wir permanentes Kapital zur Verfügung. Wir sind bestrebt, unseren Investoren über Jahrzehnte hinweg Wert zu bieten, indem wir unseren Portfoliounternehmen ermöglichen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu wachsen.

Mehr Informationen auf www.chaptersgroup.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Einschätzungen oder Vorhersagen abweichen.

