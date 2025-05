EQS-News: SMT Scharf AG: Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 0,21 je Aktie

EQS-News: SMT Scharf AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie

SMT Scharf AG: Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 0,21 je Aktie



22.05.2025

Longjiao Wang im Anschluss zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) der SMT Scharf AG ernannt

Fünfköpfiger Aufsichtsrat mit Wahl von Herrn Dr. Lei Zhang, Herrn Prof. Wei Luan und Herrn Prof. Dr. Ferdinand Bernhard Mager komplettiert

Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit für Geschäftsjahr 2024 entlastet

Hamm, 22. Mai 2025 – Die SMT Scharf AG (WKN A3DRAE; ISIN DE000A3DRAE2), ein weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, hat am vergangenen Dienstag ihre ordentliche Hauptversammlung 2025 in Hamm erfolgreich durchgeführt. Das vertretene Grundkapital lag bei 61,02 %. Die Hauptversammlung stimmte sämtlichen Beschlussvorlagen mit großer Mehrheit zu und erteilte den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats Entlastung für das abgelaufene Geschäftsjahr. Für das Geschäftsjahr 2024 beschloss die Hauptversammlung eine Dividende von EUR 0,21 je dividendenberechtigter Stückaktie. Ebenso wurde gemäß Beschluss der Hauptversammlung die von Vorstand und Aufsichtsrat verabschiedete Dividendenpolitik in der Satzung verankert. Demnach wird angestrebt, den Bilanzgewinn in Höhe von mindestens 20 % des Konzernjahresergebnisses nach Abzug der nicht-beherrschenden Anteile als Dividende an die Aktionäre auszuschütten.

Im Nachgang der Hauptversammlung wurde ein Wechsel an der Spitze des Vorstands bekanntgegeben. Der Hauptaktionär der SMT Scharf AG, die Yankuang Energy Group Company Limited, hat dem bisherigen Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft, Herrn Jun Liu, eine neue Aufgabe in der Unternehmensgruppe angeboten. Herr Liu hat diese Aufgabe mit sofortiger Wirkung übernommen und zugleich sein Amt als Vorstandsmitglied der Gesellschaft niedergelegt. Als Nachfolger hat der Aufsichtsrat Herrn Longjiao Wang mit sofortiger Wirkung zum weiteren Mitglied des Vorstands bestellt und zum neuen Vorstandsvorsitzenden der SMT Scharf AG ernannt. Herr Wang verfügt über ausgewiesene Managementerfahrung aus seiner langjährigen Tätigkeit in Führungspositionen in der Bergbauindustrie. Zuletzt war er bei Yancoal Australia und der Yankuang Energy Group tätig. Herr Wang hält einen Bachelor- und Masterabschluss in Bergbauingenieurwesen der Shandong University of Science and Technology. Gemeinsam mit Herrn Reinhard Reinartz (COO) und Herrn Volker Weiss (CFO) bildet Herr Wang somit nun das Vorstandsteam der SMT Scharf AG.

Li Zhang, Vorsitzender des Aufsichtsrats, kommentiert: „Der gesamte Aufsichtsrat dankt Herrn Liu sehr herzlich für seine wertvollen Impulse und sein Engagement für die SMT Scharf AG. Für seinen weiteren beruflichen Weg wünschen wir ihm viel Erfolg und alles Gute. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, dass wir mit Herrn Longjiao Wang einen erfahrenen Manager mit Bergbauexpertise als Nachfolger gewinnen konnten. Wir freuen uns auf einen konstruktiven Austausch und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Longjiao Wang sagt zu seiner Berufung in den Vorstand: „Die SMT Scharf Gruppe ist in wichtigen internationalen Bergbaumärkten aussichtsreich positioniert. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und werde in meiner Rolle als Vorstandsvorsitzender meine langjährige Management- und Bergbauexpertise gezielt einbringen, um das Unternehmen erfolgreich weiterzuentwickeln.“

Auf der Hauptversammlung standen derweil die Wahlen zum Aufsichtsrat auf der Tagesordnung, der vor der Hauptversammlung mit drei Mitgliedern besetzt war. In Anbetracht der Tatsache, dass der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Univ.-Prof. Dr. Louis Velthuis, sein Amt zum Ablauf der Hauptversammlung niedergelegt hat, und der darüber hinaus bestehenden zwei Vakanzen im Aufsichtsrat, wurden Herr Dr. Lei Zhang, Herr Prof. Wei Luan und Herr Prof. Dr. Ferdinand Bernhard Mager von der Versammlung als neue Aufsichtsratsmitglieder gewählt. Sie bilden nun zusammen mit den bereits im Amt befindlichen Herren Li Zhang, Vorsitzender des Aufsichtsrats, und Qiang Yu den fünfköpfigen Aufsichtsrat.

Der Vorstand berichtete auf der Versammlung über die Geschäftsentwicklung der SMT Scharf AG im Jahr 2024, um im Anschluss einen Überblick über die Entwicklung im ersten Quartal 2025 sowie die Erwartungen an das Gesamtjahr 2025 zu geben. Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen im Markt für Bergbauausrüstung konnte SMT Scharf die im Oktober deutlich angehobene Umsatz- und Ergebnisprognose für 2024 erreichen. Ausschlaggebend dafür war insbesondere die Vollkonsolidierung des chinesischen Joint-Venture-Unternehmens Shandong Xinsha Monorail Co., Ltd. ab November 2024, die neben dem deutlichen Wachstum im Segment Tunnellogistik wesentlich zur Umsatz- und Ergebnissteigerung beitrug. So konnte der strategisch angestrebte Ausbau des Geschäfts außerhalb des Kohlebergbaus sichtbar vorangetrieben werden.

Weiter wurde die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Niederlassung Köln, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 bestellt.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten werden auf der Webseite unter www.smtscharf.com im Investor-Relations-Bereich zur Verfügung gestellt.





