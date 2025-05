IRW-News: Aspermont Limited: Aspermont gibt seine Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 bekannt

IRW-PRESS: Aspermont Limited: Aspermont gibt seine Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 bekannt

30. Mai 2025 / IRW-Press / Aspermont (ASX: ASP, FWB: 00W), der Marktführer im Bereich B2B-Medien für die internationalen Rohstoffbranchen, freut sich, seine Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 bekannt zu geben und zu bestätigen, dass das Unternehmen das 35. Quartal in Folge einen Umsatzzuwachs bei den Abonnenten verzeichnen konnte.

Wichtige Finanzdaten für das erste Halbjahr

- Die jährlich wiederkehrenden Einnahmen aus den Abonnements stiegen im Jahresvergleich um 4 % auf 11,2 Mio. $.

- Der Umsatz aus den Abonnements stieg im Jahresvergleich um 3 % auf 5,0 Mio. $.

- Der Umsatz aus den Abonnements macht nun 75 % der Umsätze des Gesamtunternehmens aus.

- Der Gesamtumsatz aus fortgeführten Geschäften ging um 6 % auf 6,7 Mio. $ zurück.

- Das ausgewiesene und normalisierte EBITDA betrug jeweils (0,8 Mio. $) bzw. (0,6 Mio. $).

- Die Schlussbilanz weist einen Barbestand in Höhe von 0,7 Mio. $ auf und es bestehen keine langfristigen Verbindlichkeiten.

Alex Kent, Managing Director von Aspermont, erklärt:

Das Abonnementgeschäft von Aspermont trägt inzwischen über 70 % zum Gesamtumsatz bei und weist eine Nettobindungsrate von mehr als 100 % auf. Mit starken Marken, einem hochkarätigen Führungsteam und unserer anerkannten Führungsposition bei B2B-Medien im Bergbausektor sind wir in der Lage, nachhaltig zu wachsen.

Aspermont hat in 35 aufeinanderfolgenden Quartalen bewiesen, dass dieses Wachstum möglich ist.

Wir freuen uns schon sehr auf die Markteinführung einer Reihe neuer Datenprodukte im zweiten Halbjahr, die sich positiv auf unsere jährlich wiederkehrenden Umsätze und den durchschnittlichen Umsatz pro Einheit auswirken werden.

Außerdem sind wir zuversichtlich, über bedeutende positive Fortschritte in unseren Geschäftsbereichen Nexus und Live Events berichten zu können.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2024 haben wir unseren Aktionären einen Ausblick auf den Kundenzuwachs, das Wachstum des durchschnittlichen Umsatzes pro Einheit, das Wachstum der jährlichen wiederkehrenden Einnahmen und den positiven organischen freien Cashflow für das kommende Jahr gegeben.

Wir können unseren Aktionären mit Freude berichten, dass wir unsere Leistungsziele planmäßig umsetzen und unsere Dynamik weiter ausbauen.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.

Über Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister für die globale Rohstoffsektoren. Aspermont hat ein kommerzielles XaaS-Modell für B2B-Medien erstellt, das hochwertige Inhalte an ein wachsendes globales Publikum vertreibt. Dieses vielseitige Modell kann skaliert werden, um neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen zu bedienen. Da die Anzahl der globalen zahlenden Abonnenten von Aspermont weiter wächst, eröffnen sich neue Möglichkeiten zur Monetarisierung der umfangreichen Datenbank von Aspermont. Diese wird im Zuge von Neueinstellungen, die das Wissenskapital und die Kompetenzen des Unternehmens laufend erweitert, bestmöglich genutzt.

Aspermont ist an der australischen Börse notiert und an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Großbritannien, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur und auf den Philippinen.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage: www.aspermont.com

