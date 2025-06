WDH/AKTIE IM FOKUS 2: Rheinmetall erholt - EuroStoxx-Aufnahme

(Tippfehler im vorletzten Absatz berichtgt)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Rheinmetall haben sich am Dienstag von ihrer Vortagesschwäche weitgehend erholt. Sie gewannen am Vormittag an der Spitze im nur wenig veränderten Dax 2,2 Prozent auf 1.859 Euro.

Ein Bericht des "Spiegel" über vage Besteuerungspläne der EU für Rüstungskonzerne hatte am Vortag die Rekordrally von Rheinmetall vorübergehend ausgebremst, nachdem sich die Papiere davor mit 1.944 Euro noch der 2.000-Euro Marke angenähert hatten.

Die UBS sieht den Spiegel-Artikel gelassen. Dem Bericht zufolge denkt die EU über Maßnahmen nach, zu hohe Gewinne der Rüstungskonzerne im Zuge des massiven Anstiegs der Rüstungsausgaben zu verhindern. Derartige Steuern wären kontraproduktiv mit Blick auf einen deutlichen Ausbau der europäischen Rüstungsproduktion, schrieb Analyst Sven Weier. Solche Steuerpläne würden zudem aktuell wohl auch kaum auf breite politische Unterstützung treffen.

Die Rheinmetall-Papiere waren am Montag 3,5 Prozent tiefer aus dem Handel gegangen. Seit Jahresanfang haben sie aber bereits mehr als 200 Prozent gewonnen.

Nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Monate rückt der Rüstungskonzern nun im Juni in den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 auf und ersetzt dort den Luxuswarenhersteller Kering . Seit dem Start des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 hat sich der Börsenwert des Unternehmens auf inzwischen auf fast 85 Milliarden Euro in etwa verzwanzigfacht.

Die Index-Veränderungen treten am Freitag, dem 20. Juni, nach Börsenschluss in Kraft./ajx/ag/mis