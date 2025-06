IRW-News: Kodiak Copper Corp.: Kodiak gibt die Beauftragung von Marketingfirmen bekannt

IRW-PRESS: Kodiak Copper Corp.: Kodiak gibt die Beauftragung von Marketingfirmen bekannt

5. Juni 2025 - Vancouver, British Columbia - Kodiak Copper Corp. (das "Unternehmen" oder "Kodiak") (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt bekannt, dass es Global One Media Group Pte. Ltd. ("Global One Media") und BTV The Agency ("BTV") beauftragt hat. Global One Media ist ein auf Investoren fokussiertes Unternehmen für digitales Marketing und wird das Unternehmen bei seinen digitalen und Social Media Influencer Marketing Tätigkeiten helfen. BTV ist eine Marketing- und Content-Agentur, die Kodiak bei der Investorenansprache unterstützt. Beide Firmen stehen in einem unabhängigen Verhältnis zum Unternehmen.

Die Laufzeit des Vertrags mit Global One Media (der "Global One Vertrag") beginnt am 2. Juni 2025 und endet am 2. Dezember 2025. Der Global One Vertrag kann nach der anfänglichen Laufzeit im gegenseitigen Einvernehmen zwischen dem Unternehmen und Global One Media auf monatlicher Basis verlängert werden. Gemäß den Bedingungen des Global One Vertrags hat das Unternehmen zugestimmt, Global One eine monatliche Bargebühr von USD$ 5.500 zu zahlen. Es gibt keine Leistungsfaktoren, die sich auf die Vergütung von Global One Media auswirken, und Global One Media wird keine Wertpapiere des Unternehmens als Vergütung erhalten. Global One Media hält weder direkt noch indirekt eine Beteiligung am Unternehmen. Der Global One Vertrag unterliegt der Genehmigung durch den TSX Venture Exchange.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit BTV wird Kodiak eine gezielte Streaming-Werbekampagne starten, um die Reichweite des Publikums über digitale Plattformen zu erhöhen, und wird in einer kommenden Folge einer landesweit ausgestrahlten Wirtschaftsfernsehsendung zu sehen sein. Der anfängliche Vertrag beläuft sich auf 29.500 CAD$ über einen Zeitraum von vier Monaten, beginnend im Juni, und kann erweitert werden. Es gibt keine Leistungsfaktoren, die sich auf die Vergütung von BTV auswirken, und BTV wird keine Wertpapiere des Unternehmens als Vergütung erhalten. BTV hält weder direkt noch indirekt eine Beteiligung am Unternehmen.

Über Global One Media

Global One Media ist eine auf Investoren ausgerichtete Full-Service-Agentur für digitales Marketing, die auf die Bedürfnisse börsennotierter Unternehmen eingeht. Sie liefert kreative und effektive Lösungen für die digitale Marktwahrnehmung und Markenpositionierung in allen Branchen und ist spezialisiert auf die Erstellung und Verbreitung von Inhalten sowie die Einbindung von Investoren für börsennotierte und vorbörsliche Unternehmen. Mithilfe ihres globalen Netzwerks und ihrer Community-gesteuerten Kanäle helfen sie börsennotierten Unternehmen, ihren Sektor in der digitalen und Social-Media-Landschaft zu meistern, ihre Geschichte auf ansprechende Weise zu erzählen und Millionen von Investoren auf der ganzen Welt zu erreichen.

Über BTV

Seit mehr als 27 Jahren ist BTV eine auf Kapitalmärkte spezialisierte TV-Produktions- und Digital-Marketing-Agentur, die Unternehmen dabei hilft, Investoren, Berater und Institutionen zu erreichen. BTV kombiniert die Erstellung einzigartiger Inhalte mit wichtigen Vertriebsdiensten auf erstklassigen Netzwerken wie Bloomberg, CNBC, FOX Business News und Finanzseiten, die Unternehmen dabei helfen, ihre Markenbekanntheit bei einem nationalen Publikum von Privatanlegern und institutionellen Investoren zu steigern.

Für das Board of Directors:

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Nancy Curry, VP Corporate Development

ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362

KODIAK COPPER CORP.

Suite 1020, 800 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 2V6

Tel: +1 604.646.8351

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak konzentriert sich auf seine zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA, die bereits in der Vergangenheit bebohrt wurden und bekannte Mineralfunde mit dem Potenzial für großflächige Lagerstätten aufweisen. Das fortgeschrittenste Projekt des Unternehmens ist das MPD-Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt im produktiven Quesnel Terrane im südlichen Zentrum von British Columbia (Kanada), einem Bergbaugebiet mit produzierenden Minen und einer hervorragenden Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines bedeutenden, multizentrischen Porphyrgebiets mit dem Potenzial zu einer Weltklasse-Mine auf. Die bisherigen Arbeiten haben mehrere bedeutende mineralisierte Zonen auf dem Grundstück abgegrenzt, darunter mehrere Zonen mit hochgradigen Mineralisierungen in oberflächennaher Lage. Eine erste Ressourcenschätzung für MPD ist für 2025 geplant. Da die bekannten mineralisierten Zonen erweitert werden können und weitere Zielgebiete noch nicht erkundet wurden, setzt Kodiak die systematische Exploration des Projekts fort, um kritische Masse aufzubauen und die nächste Entdeckung zu machen. Das Unternehmen besitzt außerdem das Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekt Mohave in Arizona (USA) in der Nähe der Weltklasse-Mine Bagdad.

Gründer und Vorsitzender von Kodiak ist Chris Taylor, der für seine erfolgreichen Goldfunde mit Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist außerdem Teil der Discovery Group unter der Leitung von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer Kanadas.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussage (Safe Harbor-Erklärung): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Mit der Verwendung von Begriffen wie prognostizieren, planen, fortsetzen, erwarten, schätzen, Ziel, können, werden, prognostizieren, sollten, vorhersagen, Potenzial und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Insbesondere sind in dieser Pressemeldung zukunftsgerichtete Aussagen über die Explorationspläne des Unternehmens enthalten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, basieren sie für gewöhnlich auf Annahmen und bergen sowohl Risiken als auch Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Zu diesen Annahmen und Risiken zählen unter anderem auch Annahmen und Risiken in Verbindung mit der Lage an den Aktienmärkten sowie Annahmen und Risiken im Hinblick auf den Erhalt der Genehmigungen seitens der Behörden und Aktionäre.

Die Unternehmensführung hat die oben zusammengefassten Risiken und Annahmen in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung angeführt, um den Lesern einen umfassenderen Einblick in die zukünftige Betriebstätigkeit des Unternehmens zu bieten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens könnten erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Es kann daher nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen angekündigten Ereignisse tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht auf irgendwelche Vorteile für das Unternehmen geschlossen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen hat, sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert, keine Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung jeglicher zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen bzw. Ergebnissen oder anderen Faktoren.

