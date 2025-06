Aufsicht: Augenkrankheit seltene Nebenwirkung von Novo-Nordisk-Abnehmspritzen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Die Abnehmspritzen Ozempic und Wegovy des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk können nach Angaben der europäischen Pharmaaufsicht EMA in seltenen Fällen eine gefährliche Augenkrankheit auslösen.

Betroffen ist eine von 10.000 Personen, die den Wirkstoff Semaglutid einnimmt, der in den Spritzen enthalten ist, wie die EMA am Freitag mitteilte. Damit handle es sich um eine sehr seltene Nebenwirkung. Dennoch trete die Krankheit etwa doppelt so häufig auf wie bei Menschen, welche das Medikament nicht einnähmen.

Bei der nicht-arteriitischen anterioren ischämischen Optikusneuropathie (NAION) handelt es sich um eine schwerwiegende Erkrankung, bei der der Sehnerv nicht mit ausreichend Blut versorgt wird. Die Folge sind dauerhafte Schäden des Sehnervs und bleibende Einschränkungen des Gesichtsfeldes auf einem Auge. Die Krankheit ist der zweithäufigste Grund für eine Erblindung wegen Sehnervstörungen nach einem Glaukom. In Studien wurde bereits in der Vergangenheit eine Verbindung zwischen NAION und Semaglutid hergestellt. Es ist das erste Mal, dass eine Aufsichtsbehörde vor der Nebenwirkung warnt.

