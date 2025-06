IRW-News: Orestone Mining Corp. : Orestone gibt Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung über 600.000 $ sowie aktienbasierte Schuldentilgung bekannt - Crescat Capital LLC wird zum strategischen Aktionär

IRW-PRESS: Orestone Mining Corp. : Orestone gibt Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung über 600.000 $ sowie aktienbasierte Schuldentilgung bekannt - Crescat Capital LLC wird zum strategischen Aktionär

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

16. Juni 2025 / IRW-Press / Orestone Mining Corp. (TSX Venture Exchange Symbol: ORS) (Frankfurt: O2R2) (Orestone oder das Unternehmen) gibt den Abschluss seiner nicht vermittelten Privatplatzierung und der Schuldentilgung durch Aktien bekannt, die ursprünglich am 24. April 2025 angekündigt und am 23. Mai 2025 aktualisiert worden waren.

Das Unternehmen hat 13.333.333 Einheiten (Einheiten) zu einem Preis von 0,045 $ pro Einheit ausgegeben, was einem Bruttoerlös von 599.999,98 $ entspricht. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (Stammaktie) und einem Aktienkaufwarrant (Warrant). Jeder Warrant kann bis zum 13. Juni 2027 zum Preis von 0,08 $ für eine Stammaktie ausgeübt werden (das Angebot).

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Stammaktien und Warrants sowie die bei Ausübung der Warrants auszugebenden Stammaktien unterliegen einer Haltefrist, die am 14. Oktober 2025 abläuft. Im Zusammenhang mit dem Angebot wurden Vermittlungsprovisionen in Höhe von 7.087,50 Dollar gezahlt. Das Angebot unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die Börse).

Darüber hinaus begrüßt das Unternehmen mit der Firma Crescat Capital LLC (Crescat) einen neuen strategischen Aktionär, der 8.728.328 Einheiten gezeichnet hat. Dies entspricht einem Bruttoerlös von 392.774,76 $. Die Zeichnung von Crescat erfolgte im Namen seiner fünf (5) Pooled Investment Funds über die Firma Crescat Portfolio Management LLC.

Ein Direktor und leitender Angestellter des Unternehmens hat im Rahmen des Angebots insgesamt 400.000 Einheiten gekauft oder die Kontrolle darüber erworben. Die Platzierung an diese Person stellt eine Transaktion mit verbundenen Parteien im Sinne der Börsenrichtlinie 5.9 (die Richtlinie) und des Multilateral Instrument 61-101-Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) dar, das in der Richtlinie verabschiedet wurde. Das Unternehmen beruft sich auf Ausnahmen von den Anforderungen hinsichtlich einer formellen Bewertung und der Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101, wie sie in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) festgelegt sind. Diese Ausnahmen gelten im Zusammenhang mit der Beteiligung verbundener Parteien an dem Angebot, da weder der Marktwert des Transaktionsgegenstands noch der Marktwert der dafür geleisteten Gegenleistung - jeweils gemäß MI 61-101 - bezogen auf die verbundene Partei 25% der Marktkapitalisierung des Unternehmens überschritten hat.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für folgende Zwecke zu verwenden: (i) zur Erschließung seines Konzessionsgebiets Francisca in der Provinz Salta (Argentinien) (ca. 40 % des Nettoerlöses), (ii) zur Begleichung der Verbindlichkeiten gegenüber bestimmten Parteien, die in einem unabhängigen Verhältnis zum Unternehmen stehen (ca. 17 % des Nettoerlöses), und (iii) für allgemeine Verwaltungskosten und als Betriebskapital (ca. 43 % des Nettoerlöses). Es ist nicht vorgesehen, Erlöse aus dem Angebot für Personen zu verwenden, die Investor-Relations-Aktivitäten durchführen.

Aktienbasierte Schuldentilgung

Darüber hinaus hat das Unternehmen 3.999.998 Stammaktien ausgegeben, um insgesamt 180.000 Dollar (die Schulden) gegenüber bestimmten Führungskräften, Direktoren und Dienstleistern des Unternehmens zu einem Preis von 0,045 Dollar pro Aktie (die aktienbasierte Schuldentilgung) zu begleichen. Die Stammaktien unterliegen einer Sperrfrist, die am 14. Oktober 2025 abläuft.

Bestimmte Direktoren und Führungskräfte des Unternehmens erhielten oder erwarben die Kontrolle über insgesamt 3.999.998 Stammaktien im Rahmen der aktienbasierten Schuldentilgung. Die Ausgabe von Aktien an diese Personen stellt eine Transaktion mit verbundenen Parteien im Sinne der Richtlinie und der in der Richtlinie übernommenen MI 61-101 dar. Das Unternehmen beruft sich auf Ausnahmen von den Anforderungen hinsichtlich einer formellen Bewertung und der Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101, wie sie in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) festgelegt sind. Diese Ausnahmen gelten im Zusammenhang mit der Beteiligung verbundener Parteien an dem Angebot, da weder der Marktwert des Transaktionsgegenstands noch der Marktwert der dafür geleisteten Gegenleistung - jeweils gemäß MI 61-101 - bezogen auf die verbundene Partei 25% der Marktkapitalisierung des Unternehmens überschritten hat.Weitere Einzelheiten werden in dem von der Gesellschaft einzureichenden Bericht über wesentliche Änderungen enthalten sein. Der Bericht über wesentliche Änderungen wird nicht mehr als 21 Tage vor Abschluss der aktienbasierten Schuldentilgung eingereicht werden, da die Annahme durch die Börse und der Abschluss innerhalb von weniger als 21 Tagen erfolgen.

Über Orestone

Orestone Mining Corp. ist ein kanadisches Unternehmen, das über ein Führungsteam mit internationaler Erfahrung verfügt. Das Board of Directors und das Führungsteam verfügen über Erfahrung in allen Bereichen des Bergbaugeschäfts und waren bereits an zahlreichen betrieblichen und projektbezogenen Erfolgen beteiligt. Orestones Projektportfolio umfasst Projekte mit Gold-, Silber- und Kupfervorkommen in Kanada und Argentinien. Wir haben uns im Konzessionsgebiet Francisca in der argentinischen Provinz Salta für die nächste Zeit zum Ziel gesetzt, eine Goldoxidlagerstätte zu definieren, die im Tagebau erschlossen werden kann und sich für Methoden der Golderzgewinnung mittels kostengünstiger Haufenlaugung eignet. Das in Alleinbesitz befindliche Gold-Kupfer-Projekt Captain in British Columbia beherbergt ein großes, von Gold dominiertes Porphyrsystem, welches über die erforderlichen Genehmigungen verfügt und das Stadium der Bohrreife erlangt hat. Das Konzessionsgebiet Las Burras in Argentinien bietet beste Aussichten auf Kupferfunde im großen Stil. Alle drei Projekte sind auf dem Straßenweg erreichbar und eignen sich für eine ganzjährige Exploration. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.orestone.ca

IM NAMEN VON ORESTONE MINING CORP.

David Hottman

CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David Hottman unter 604-629-1929

info@orestone.ca

407 - 325 Howe Street, Vancouver, BC V6C 1Z7, Kanada

Tel.: 604-629-1929

Fax: 604-629-1930

www.orestone.ca

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung wurde vom Management erstellt und keine Regulierungsbehörde hat die darin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen betreffen die beabsichtigte Verwendung der Erlöse. Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die sich als unrichtig erweisen können. Annahmen wurden unter anderem hinsichtlich der allgemeinen Wirtschafts- und Finanzmarktbedingungen, des Zeitpunkts und der Höhe der Investitionskosten sowie der Auswirkungen staatlicher Regulierung getroffen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, und zwar aufgrund von Risikofaktoren, einschließlich der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, des Zeitplans und des Inhalts von Arbeitsprogrammen, der Ergebnisse von Explorationsaktivitäten von Konzessionsgebieten, der Interpretation von Bohrergebnissen und anderen geologischen Daten sowie der allgemeinen Markt- und Branchenbedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden. Die Annahmen, die bei der Erstellung solcher Aussagen verwendet wurden, können sich als ungenau erweisen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig angesehen wurden. Der Leser wird daher darauf hingewiesen, dass er sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollte, da diese nur zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen Gültigkeit haben. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, falls sich diese Annahmen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80000

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80000&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA6861543032

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.