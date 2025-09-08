Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Add

^ Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH 08.09.2025 / 14:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG Unternehmen: 2G Energy AG ISIN: DE000A0HL8N9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Add seit: 08.09.2025 Kursziel: 38,00 Euro Kursziel auf Sicht 12 Monate von: Letzte Ratingänderung: 26.05.2025: Herabstufung Kaufen von Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 35,00 auf EUR 38,00. Zusammenfassung: 2G Energy hat starke H1-Zahlen berichtet, die über unseren Schätzungen lagen. Der Umsatz wuchs um 30% J/J auf EUR170 Mio. und das EBIT um 39% auf EUR5,7 Mio. Ein starker Auftragseingang (+19% J/J) belegt, dass die Wachstumstreiber intakt sind, und ein hoher Auftragsbestand von EUR220 Mio. sorgt für eine Vollauslastung bis Mitte 2026. Entsprechend hat das Management die Guidance für 2026 bestätigt, allerdings die 2025-Guidance auf die untere Hälfte der bisherigen Guidance eingeengt. Grund dafür ist die Verzögerung der beihilferechtlichen Genehmigung des EEG durch die EU. Wir senken daher unsere Schätzungen für 2025E. Die Umsatzverschiebung und die zusätzlichen Wachstumspotenziale, die sich aus dem Großwärmepumpengeschäft und der Nachfrage von Datencentern nach verlässlichen Energielösungen ergeben, veranlassen uns, unsere Schätzungen für die Folgejahre anzuheben. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR38 (bisher: EUR35). Nach dem kräftigen Kursanstieg der letzten Monate sehen wir die Aktie als weitgehend fair bewertet an und bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung (Kurspotenzial: 10%). First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and increased the price target from EUR 35.00 to EUR 38.00. Abstract: 2G Energy has reported strong H1 figures that exceeded our forecasts. Revenue grew by 30% y/y to EUR170m and EBIT by 39% to EUR5.7m. A strong order intake (+19% y/y) confirms that growth drivers remain intact, and a high order backlog of EUR220m ensures full capacity utilisation until mid-2026. Accordingly, management has confirmed guidance for 2026, but has narrowed 2025 guidance to the lower half of the previous guided range. The reason for this is the delay in the EU's approval of the EEG under state aid law. We have therefore lowered our forecasts for 2025E. The shift in sales and the additional growth potential resulting from the large heat pump business and demand from data centres for reliable energy solutions have prompted us to raise our estimates for the following years. An updated DCF model yields a new price target of EUR38 (previously: EUR35). Following the sharp rise in the share price in recent months, we consider the stock to be largely fairly valued and confirm our Add recommendation (upside: 10%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=9877419600947c163eebe30cee945939 Kontakt für Rückfragen: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2194368 08.09.2025 CET/CEST °