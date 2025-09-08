Werbung ausblenden

Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Add

Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

08.09.2025 / 14:00 CET/CEST
Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

     Unternehmen:              2G Energy AG
     ISIN:                     DE000A0HL8N9

     Anlass der Studie:        Update
     Empfehlung:               Add
     seit:                     08.09.2025
     Kursziel:                 38,00 Euro
     Kursziel auf Sicht        12 Monate
     von:
     Letzte Ratingänderung:    26.05.2025: Herabstufung Kaufen von
                               Hinzufügen
     Analyst:                  Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:
DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt
seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 35,00 auf EUR 38,00.

Zusammenfassung:
2G Energy hat starke H1-Zahlen berichtet, die über unseren Schätzungen
lagen. Der Umsatz wuchs um 30% J/J auf EUR170 Mio. und das EBIT um 39% auf
EUR5,7 Mio. Ein starker Auftragseingang (+19% J/J) belegt, dass die
Wachstumstreiber intakt sind, und ein hoher Auftragsbestand von EUR220 Mio.
sorgt für eine Vollauslastung bis Mitte 2026. Entsprechend hat das
Management die Guidance für 2026 bestätigt, allerdings die 2025-Guidance auf
die untere Hälfte der bisherigen Guidance eingeengt. Grund dafür ist die
Verzögerung der beihilferechtlichen Genehmigung des EEG durch die EU. Wir
senken daher unsere Schätzungen für 2025E. Die Umsatzverschiebung und die
zusätzlichen Wachstumspotenziale, die sich aus dem Großwärmepumpengeschäft
und der Nachfrage von Datencentern nach verlässlichen Energielösungen
ergeben, veranlassen uns, unsere Schätzungen für die Folgejahre anzuheben.
Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR38 (bisher:
EUR35). Nach dem kräftigen Kursanstieg der letzten Monate sehen wir die Aktie
als weitgehend fair bewertet an und bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung
(Kurspotenzial: 10%).


First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG
(ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD
rating and increased the price target from EUR 35.00 to EUR 38.00.

Abstract:
2G Energy has reported strong H1 figures that exceeded our forecasts.
Revenue grew by 30% y/y to EUR170m and EBIT by 39% to EUR5.7m. A strong order
intake (+19% y/y) confirms that growth drivers remain intact, and a high
order backlog of EUR220m ensures full capacity utilisation until mid-2026.
Accordingly, management has confirmed guidance for 2026, but has narrowed
2025 guidance to the lower half of the previous guided range. The reason for
this is the delay in the EU's approval of the EEG under state aid law. We
have therefore lowered our forecasts for 2025E. The shift in sales and the
additional growth potential resulting from the large heat pump business and
demand from data centres for reliable energy solutions have prompted us to
raise our estimates for the following years. An updated DCF model yields a
new price target of EUR38 (previously: EUR35). Following the sharp rise in the
share price in recent months, we consider the stock to be largely fairly
valued and confirm our Add recommendation (upside: 10%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=9877419600947c163eebe30cee945939

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

2194368 08.09.2025 CET/CEST

