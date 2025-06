IRW-News: ACCESS Newswire: GoodData im Gartner(R) Magic Quadrant(TM) 2025 für Analyse- und BI-Plattformen gelistet

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: GoodData im Gartner(R) Magic Quadrant(TM) 2025 für Analyse- und BI-Plattformen gelistet

GoodData wurde von Gartner® für seine Ability to Execute (Umsetzungsfähigkeit) und Completeness of Vision (umfassende Vision) ausgezeichnet.

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 18. Juni 2025 / GoodData, die KI-native Analyseplattform, hat heute seine Aufnahme in den Gartner® Magic Quadrant für Analyse- und Business Intelligence-Plattformen 2025 bekannt gegeben. GoodData wurde als Nischenanbieter für seine Ability to Execute (Umsetzungsfähigkeit) und Completeness of Vision (umfassende Vision) hervorgehoben.

Das Herzstück der GoodData-Plattform ist die Composability-Strategie, die auf Open-Source-Technologien, einem Multi-Tenancy-Framework und einer offenen semantischen Schicht basiert und es Datenteams ermöglicht, Metriken einmal zu definieren und in jedem Dashboard, jeder Anwendung oder jedem Tool im Unternehmen wiederzuverwenden. Dies gewährleistet konsistente, kontrollierte Einblicke in großem Umfang, während die Analysen mit der Geschäftslogik und den Zielen abgestimmt werden.

GoodData wurde für eine Welt entwickelt, in der Analytik nicht nur ein netter Bonus ist. Sie ist ein entscheidender Teil der Unternehmensdatenlandschaft, und wir glauben, dass unsere Aufnahme in den Gartner Magic Quadrant ein Beweis für die Nachfrage nach interoperablen Analyseplattformen ist, die Analyse als Code behandeln und sich nahtlos in den modernen DevOps- und Produktentwicklungszyklus einfügen.

Roman Stanek, CEO und Gründer von GoodData.

Mit seinem Analytics-as-Code-Ansatz ermöglicht es GoodData Entwicklungsteams, Datenerlebnisse wie jede andere Softwarekomponente zu erstellen und zu erweitern. Damit können Team die Entwicklung mit CI/CD-Pipelines automatisieren, die Benutzererfahrung durch APIs und eingebettete Komponenten vollständig anpassen und das Vertrauen in die Daten durch automatisierte Tests und Versionskontrolle sicherstellen.

Darüber hinaus zeichnet sich GoodData durch sein Engagement für Interoperabilität aus. Durch native Funktionen wie FlexConnect und die Aufnahme von Metadaten aus BI-Tools von Drittanbietern können Teams Daten über isolierte Arbeitsumgebungen (Silos) und Ökosysteme hinweg vereinheitlichen, ohne Daten zu duplizieren oder zu verschieben. Die Zero-Copy-Architektur der Plattform verbessert die Leistung, während die Datenintegrität und die Governance erhalten bleiben.

Die Flexibilität von GoodData, sich in jedes Backend-Setup zu integrieren, hat sich als maximale Flexibilität für unsere technischen Anforderungen erwiesen.

VP, Product im Bankwesen; aus Gartner® Peer Insights Review

Die Zukunft der BI liegt nicht in monolithischen Dashboards, sondern in flexiblen, eingebetteten und kontrollierten Erkenntnissen, die dort entstehen, wo Entscheidungen getroffen werden. Indem wir uns auf Analytics-as-Code und End-to-End-Kompatibilität konzentrieren, statten wir Daten- und Produktteams mit den Tools aus, die sie brauchen, um schneller und intelligenter zu innovieren.

Ryan Dolley, VP of Product Strategy bei GoodData

Unserer Meinung nach unterstreicht die Position von GoodData im Magic Quadrant eine Marktverschiebung hin zu entwicklerzentrierten Analyseplattformen, die sich nahtlos in die komplexen Daten-Stacks und Produktumgebungen von heute integrieren lassen. Lesen Sie den vollständigen Gartner® Magic Quadrant-Bericht, um eine vollständige Analyse der Stärken und Vorbehalte von GoodData zu erhalten.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungszeichen von Gartner; Magic Quadrant und Peer Insights sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und auf internationaler Ebene und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Die Inhalte von Gartner Peer Insights setzen sich aus den Meinungen einzelner Endnutzer zusammen, die auf ihren eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform aufgeführten Anbietern beruhen, und sind weder als Tatsachenbehauptung zu verstehen noch repräsentieren sie die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen. Gartner befürwortet keinen der in diesen Inhalten dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und übernimmt keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Inhalte, einschließlich der Garantie der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner unterstützt keine der in seinen Research-Berichten dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Research-Berichte von Gartner geben die Meinungen des Research-Arms von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Research ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über GoodData

GoodData ist die KI-native Analyseplattform, die auf Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Vertrauen ausgelegt ist und Unternehmen zu Erkenntnissen in Echtzeit verhilft - eingebettet, gebrandet und überall dort, wo Ihre Nutzer sie benötigen.

GoodData wurde im Jahr 2007 gegründet und ist mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Europa vertreten. Das Unternehmen betreut über 140.000 der weltweit führenden Unternehmen und 3,2 Millionen Nutzer und unterstützt diese maßgeblich bei der Neuausrichtung und Wertoptimierung ihrer Daten.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Webseite von Good Data und folgen Sie GoodData auf LinkedIn, YouTube, und Medium.

Kontakt GoodData

press@gooddata.com

©2025, GoodData Corporation. Alle Rechte vorbehalten. GoodData und das Logo von GoodData sind eine eingetragene Marke der GoodData Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere hier verwendete Namen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

QUELLE: GoodData

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80046

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80046&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.