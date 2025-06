IRW-News: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma kündigt Präsentation eines narrativen Reviews zu synthetischem Cannabidiol mit Langzeitwirkung bei chronischen Schmerzen im Rahmen der Konferenz PAINWEEK an

IRW-PRESS: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma kündigt Präsentation eines narrativen Reviews zu synthetischem Cannabidiol mit Langzeitwirkung bei chronischen Schmerzen im Rahmen der Konferenz PAINWEEK an

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - 20. Juni 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) (Innocan oder das Unternehmen), ein Vorreiter auf dem Gebiet der Pharmakologie und Biotechnologie, gibt mit Stolz bekannt, dass der vor kurzem veröffentlichte narrative Review mit dem Originaltitel Considering Long-Acting Synthetic Cannabidiol for Chronic Pain: A Narrative Review (DOI: https://doi.org/10.7759/cureus.81577) offiziell für eine Präsentation anlässlich der PAINWEEK 2025 - der nationalen Konferenz zum Schmerzmanagement, die im September in Las Vegas/Nevada abgehalten wird - angenommen wurde.

PAINWEEK ist eine hochkarätige Veranstaltung, die führenden Klinikern, Forschern und Bildungsexperten auf dem Gebiet der Schmerzmedizin ein einzigartiges Forum für die Präsentation von innovativen Forschungsergebnissen und Best Practices bietet. Der narrative Review, der im Rahmen eines kompetitiven Peer-Review-Verfahrens ausgewählt wurde, eröffnet wichtige Einblicke in das Potenzial von synthetischem Cannabidiol (CBD), das über Formulierungen mit verlängerter Wirkstofffreisetzung verabreicht wird, als gut verträgliche, Nichtopioid-Analgetika-Alternative.

Innocan widmet sich aktuell der Entwicklung von LPT-CBD, einem innovativen, injizierbaren Arzneimittel auf Basis von Liposomen, das für die verzögerte Freisetzung von synthetischem CBD vorgesehen ist. Wie aus mehreren Tierstudien hervorgeht, wurden unter LPT-CBD über einen Zeitraum von bis zu vier Wochen stabile CBD-Konzentrationen im Blutplasma nachgewiesen. Der Wirkstoff zeigt eine lang anhaltende Schmerzlinderung und ist besonders gut verträglich. Damit stellt er eine vielversprechende Alternative zu den derzeit verschriebenen Opioid-Medikamenten dar und ist die Antwort auf den dringenden Bedarf an einer Lösung zur Verringerung der Opioidabhängigkeit.

LPT-CBD wird auf der Konferenz PAINWEEK Tausenden von Fachleuten aus dem Gesundheitswesen und potenziellen Pharmapartnern vorgestellt und positioniert sich damit an der Spitze der bahnbrechenden Lösungen zur Behandlung chronischer Schmerzen ohne Opioide.

Es ist eine große Ehre für uns, in die geschätzte Riege der Vortragenden im Rahmen der diesjährigen PAINWEEK aufgenommen worden zu sein, so Iris Bincovich, Chief Executive Officer von Innocan. Diese Anerkennung unterstreicht unser Bekenntnis zur Förderung einer evidenzbasierten Schmerzbehandlung und zu unserem Beitrag zu aussagekräftigen Forschungsergebnissen in diesem Bereich.

Über Innocan:

Innocan ist ein Innovator auf dem Gebiet der Pharmakologie und Wellness. Im Bereich Pharmakologie hat Innocan eine Arzneimittelverabreichungsplattform für mit CBD beladene Liposomen entwickelt, um eine exakte Dosierung sowie verlängerte und kontrollierte Freisetzung von synthetisch erzeugtem CBD für das nicht-opioide Schmerzmanagement zu erreichen. Im Bereich Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein umfassendes Portfolio von leistungsfähigen Pflege- und Schönheitsprodukten für einen gesünderen Lebensstil. In diesem Segment konzentriert sich Innocan über seine 60%ige Tochtergesellschaft BI Sky Global Ltd. gezielten auf den fortschrittlichen Online-Handel.

www.innocanpharma.com

Kontaktdaten:

Für Innocan Pharma Corporation:

Iris Bincovich, CEO

+1 5162104025

+972-54-3012842

+442037699377

info@innocanpharma.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Pläne des Unternehmens für die klinischen Studien mit seiner LPT-CBD-Plattform, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen von Innocan, einschließlich Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung regulatorischer Anforderungen in verschiedenen Rechtsordnungen und des zufriedenstellenden Abschlusses von Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten erwarteten Ergebnissen oder Erwartungen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen, politische Gegebenheiten, staatliche und regulatorische Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden sowie die mögliche Störung der Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Wettbewerbern. Es gibt auch Risiken, die in der Natur des Produktvertriebs innewohnen, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten und das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen (oder rechtzeitig) zu erhalten. Der voraussichtliche Zeitplan für den Markteintritt kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder des Bedarfs an zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Aus diesem Grund sollten sich die Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80074

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80074&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA45783P1027

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.