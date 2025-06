EQS-News: Baader Bank erhält MiCAR-Erlaubnis der BaFin

EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

Baader Bank erhält MiCAR-Erlaubnis der BaFin

Die Baader Bank hat für den Krypothandel die MiCAR-Erlaubnis für die „Ausführung von Aufträgen über Kryptowerte für Kunden“ nach der Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) erhalten. Dieser Schritt ermöglicht es der Baader Bank auch im Zusammenhang mit dem Passporting Kryptowerte-Dienstleistung in der gesamten EU für ihre Kunden zu erbringen. Die MiCAR-Erlaubnis unterstreicht die Position der Baader Bank als führender, verlässlicher und regulierter Partner für institutionelle und private Anleger im europäischen Kryptowährungsmarkt.

Die MiCAR ist ein entscheidender Schritt in der Harmonisierung der Regulierungsstandards für den Handel und für die Verwahrung von Kryptowerten innerhalb der EU. Die MiCAR stärkt insgesamt die Funktionsfähigkeit der digitalen Finanzwirtschaft, reguliert die Zulassung von Kryptowerte-Dienstleistern, sowie die Erbringung von Kryptowerte-Dienstleistungen und fördert durch unterschiedliche Mechanismen den Anlegerschutz und zugleich die Transparenz. Gleichzeitig erleichtert sie Unternehmen den Zugang zu einem harmonisierten europäischen Kryptomarkt, indem unterschiedliche nationale Regelungen vereinheitlicht wurden.

„Der klare regulatorische Rahmen von MiCAR schafft nicht nur Rechtssicherheit für Anbieter, sondern stärkt auch das Vertrauen von Investoren, Institutionen und Aufsichtsbehörden in den europäischen Kryptomarkt. Die MiCAR-Erlaubnis ist ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen. Die Erlaubnis bestätigt unseren Anspruch, aktiv an der Gestaltung transparenter, sicherer und regulierter Kryptomärkte mitzuwirken. Wir schaffen für Investoren und institutionelle Partner in ganz Europa einen verlässlichen und unkomplizierten Zugang zu Kryptowerten“, betont Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank.

Neben dem bestehenden Deutschlandgeschäft beabsichtigt die Baader Bank, den Kryptohandel mit ihren Partnern sukzessive in allen EU-Mitgliedsstaaten anzubieten.

Über die Baader Bank AG:

Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt – sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.

