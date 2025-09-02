EQS-News: Die Baader Bank stärkt strategische Zusammenarbeit mit der Tangany GmbH

EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Die Baader Bank stärkt strategische Zusammenarbeit mit der Tangany GmbH

Die Baader Bank beteiligt sich am Münchner FinTech-Unternehmen Tangany. Beide Unternehmen arbeiten bereits seit 2022 im Handelsgeschäft mit Kryptowährungen zusammen. Tangany fungiert hierbei als Kryptoverwahr-dienstleister im B2B2C-Kooperationsmodell der Baader Bank.

Mit der Minderheitsbeteiligung erweitert die Baader Bank ihr Beteiligungsportfolio und unterstreicht nicht nur die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit, sondern betont auch ihr strategisches Engagement im Bereich Kryptohandel, sowie die gemeinsame Vision, technologische Innovation und regulatorische Sicherheit im Bereich Digital Assets und Krypto zu vereinen.

Strategische Zusammenarbeit weiter vertieft

Mit der Beteiligung verfolgt die Baader Bank das Ziel, bestehende Synergien zu stärken und ihr Angebot im Bereich Kryptohandel weiter auszubauen. Besonders im Hinblick auf Lösungen und Services für Kundinnen und Kunden im europäischen Raum ermöglicht die Partnerschaft beiden Unternehmen, schneller und effizienter innovative Angebote entwickeln zu können. Mit diesem Setup kann auch das gemeinsame Wachstum im Rahmen der Kooperation besser vorangetrieben werden.

„Mit der Beteiligung an Tangany bauen wir unsere Marktposition im Bereich Kryptohandel konsequent aus und setzen neue Maßstäbe hinsichtlich eines transparenten und regulierten Setups. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Tangany hat bereits zahlreiche Synergien eröffnet und bietet auch zukünftig Innovationspotenziale für einen Wachstumsmarkt – mit Fokus auf Sicherheit und Kundenmehrwert.“, betont Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank.

Mit der klaren Positionierung der Baader Bank im Kryptobereich betont die Baader Bank auch ihren hohen Qualitätsanspruch an das eigene Dienstleistungsversprechen gegenüber ihren Partnern und Kunden.

„Dank der engen Kooperation mit der Baader Bank profitieren wir nicht nur technologisch, sondern auch von einem starken regulatorisch-konformen Rahmen für unsere Wachstumspläne“, ergänzt Martin Kreitmair, CEO und Tangany-Mitgründer.

Sowohl die Baader Bank als auch Tangany agieren im Rahmen eines vollregulierten Setups. Dies bietet die Grundlage für die Skalierung gemeinsamer Projekte. Im Juni hat die Baader Bank die MiCAR-Erlaubnis für die „Ausführung von Aufträgen über Kryptowerte für Kunden“ nach der Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) erhalten. Dieser Schritt ermöglicht es der Baader Bank diese Kryptowerte-Dienstleistung in der gesamten EU für ihre Kunden zu erbringen. Die MiCAR-Erlaubnis unterstreicht die Position der Baader Bank als einen der führenden und einen der verlässlichsten regulierten Partner für Anleger im europäischen Kryptowährungsmarkt.

Über die Baader Bank AG:

Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt – sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.

