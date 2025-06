Original-Research: PFISTERER Holding SE (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: PFISTERER Holding SE - von GBC AG 24.06.2025 / 10:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu PFISTERER Holding SE Unternehmen: PFISTERER Holding SE ISIN: DE000PFSE212 Anlass der Studie: Researchstudie (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 48,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Attraktiver Dreiklang aus dynamischer Geschäftsentwicklung, hohen Ergebnismargen und starkem Marktwachstum Die PFISTERER Holding SE (kurz: PFISTERER) hat am 14.05.2025 über das erfolgreiche Börsendebüt im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse berichtet. Dabei wurden insgesamt 6,97 Millionen Aktien platziert: 3,5 Millionen Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung, der restliche Aktienbestand aus der Umplatzierung der Altaktionäre. Bei einem Angebotspreis von 27,00 EUR fließen PFISTERER liquide Mittel in Höhe von ca. 95 Mio. EUR (GBC-Schätzung netto: 85,90 Mio. EUR) zu. Unter anderem soll der IPO-Erlös zur Finanzierung des CAPEX-Programms der Gesellschaft verwendet werden, um bestehende Produktionskapazitäten zu erweitern und Wachstumsmärkte mit neu entwickelten Produkten zu adressieren. Mit dem erfolgreichen Börsengang ist der weltweit einzige unabhängige Anbieter von Verbindungs- und Isolationstechnik für elektrische Netze, der alle Spannungsebenen und Netzanschlüsse abdeckt, am Kapitalmarkt vertreten. Das 1921 gegründete Unternehmen PFISTERER bietet eigenentwickelte Produkte für die Bereiche "Erzeugung", "Übertragung" und "Verteilung" auf Basis der beiden Werkstoffe Silikon und Metall an. Für jede Schnittstelle im Stromnetz hat das Unternehmen eine Reihe von Produkten im Portfolio, die wesentliche Bestandteile der Übertragungs- und Verteilnetze sind. Zu den Kunden zählen Netzbetreiber, Kabelhersteller, Generalunternehmer etc. Da PFISTERER mit seinen Produkten das gesamte Spannungsspektrum abdeckt, besteht eine hohe Markteintrittsbarriere, die zudem durch langjährige Kundenbeziehungen bzw. Entwicklungspartnerschaften abgesichert ist. PFISTERER ist mit seinem Produktspektrum Teil eines Marktes, der einerseits durch eine steigende Nachfrage nach Strom (Wirtschaftswachstum, Elektromobilität, KI etc.) gekennzeichnet ist, aber andererseits einer teilweise veralteten Energieinfrastruktur gegenübersteht. Zudem befindet sich die Infrastruktur in einer Transformationsphase (Dezentralisierung, HVDC), was in Summe mit einem hohen Investitionsbedarf einhergeht. Das Wachstum des für PFISTERER adressierbaren Marktes wird gemäß einer Studie von Roland Berger für die kommenden Jahre auf durchschnittlich 11,6 % geschätzt. Mit ihrer Wachstumsstrategie will die Gesellschaft überproportional am Marktwachstum partizipieren. Einerseits soll das Wachstum im Kerngeschäft durch den Gewinn von Marktanteilen realisiert, zum anderen soll die globale Präsenz ausgebaut werden. Schließlich sollen neue Produkte entwickelt werden. Der Fokus liegt dabei auf dem Bereich HVDC sowie einer generellen Ausweitung der Produkte im margenstarken Spannungsbereich der Hoch- und Höchstspannung (über 250 kV). Hierfür hat PFISTERER ein CAPEX-Programm in Höhe von 215 Mio. EUR aufgelegt, das einerseits durch den Mittelzufluss aus dem Börsengang und andererseits durch die erwarteten positiven Cashflows finanziert wird. Damit soll der bereits in den vergangenen Geschäftsjahren eingeschlagene Wachstumskurs fortgesetzt werden. Im Jahr 2024 belief sich das Umsatzwachstum auf 14,7 % (383,12 Mio. EUR) und die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 15,7 %, was einem EBITDA von 60,15 Mio. EUR entspricht. Nach unseren Schätzungen, die den Zeitraum bis 2030 abdecken, sollte der Umsatz auf 717,02 Mio. EUR (2030) und das EBITDA auf 141,91 Mio. EUR steigen, was dann einer EBITDA-Marge von 19,8 % entsprechen würde. Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel in Höhe von 48,00 EUR je Aktie ermittelt, was einer fairen Marktkapitalisierung in Höhe von 868,52 Mio. EUR entspricht. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs ergibt sich ein Kurspotenzial in Höhe von 22,0% Wir nehmen unsere Coverage zur PFISTERER Holding SE mit dem Rating KAUFEN auf. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32898.pdf

Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Fertigstellung: 23.06.2025 (09:13 Uhr) Erste Weitergabe: 24.06.2025 (10:00 Uhr)